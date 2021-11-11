Родион Газманов рассказал о своей личной жизни: «Не так давно у меня закончились отношения»

Сын исполнителя хита «Мои ясные дни» в свои 40 лет все еще остается завидным холостяком. Для поклонников творчества мужчины, который не раздумывая пошел по стопам отца и также стал известным музыкальным исполнителем, его личная жизнь овеяна тайнами.

Несмотря на то, что сам Родион Газманов предпочитает не распространяться о своих любовных взаимоотношениях и не спешит давать конкретных комментариев относительно личной жизни, его слушатели стараются принимать активное участие в обсуждении предполагаемых партнерш исполнителя.

Чаще всего российскому эстрадному певцу приписывали романы с такими звездными коллегами, как Елизавета Арзамасова и Юлия Началова, однако мужчину с ними связывала лишь крепкая дружба.

Общественности известен лишь один роман Родиона. На одной из вечеринок музыкант познакомился с девушкой по имени Анжелика. Пара пылко и взаимно влюбилась друг в друга практически сразу, однако брачному союзу между возлюбленными состояться не удалось. Девушку плохо приняли в семье Газманова.

Сейчас же 40-летний певец находится в статусе «холост» и пока что не планирует строить серьезные отношения.

«Не так давно у меня закончились длительные отношения, и теперь я отдыхаю от обязательств. Думаю, пройдет некоторое время, прежде чем буду относиться к подобным делам серьезно», — рассказывает Родион в интервью изданию StarHit.

Становиться отцом артист также пока не торопится, но обещает, что как только будет готов — дети появятся.

«Это зависит от двоих людей. Родители уже поняли, что на меня невозможно воздействовать и давно забросили эту затею. Когда я буду к этому готов, то, думаю, все случится», — сообщает Газманов-младший.