Родион Газманов признался, почему не может найти спутницу жизни: «Часть моей жизни дала трещину»

Сейчас музыкант живет в своем загородном доме в компании кота. Работает Газманов-младший там же. Он оборудовал небольшую студию на втором этаже коттеджа, где пишет песни и музыку. Артист сам заработал деньги на покупку недвижимости и полностью обеспечивает себя с 18-летнего, несмотря на звездный статус своего отца.

С наступлением 40-летия Родион уже задумывается о семье, но подходит к выбору невесты крайне острожно. Певец настроен найти одну любовь на всю жизнь.

«До сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни. В последнее время все-таки задумываюсь о жене и детях. Хочется, чтобы ребенок рос в полноценной семье, чтобы мама и папа были вместе навсегда, чтобы ребенку не пришлось пройти через развод родителей», — рассказал Газманов.