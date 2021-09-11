Родион Газманов признался, почему не может найти спутницу жизни: «Часть моей жизни дала трещину»
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Фото: @rodder13/Instagram
Родион с грустью вспоминает развод своих родителей, который ему пришлось пережить в 13-летнем возрасте, и не хочет такой судьбы для своих будущих детей.
«Это был день, когда какая-то часть моей жизни дала трещину. Для ребенка семья — это его фундамент. Когда все это разваливается, происходит переоценка. Я думал, что мама и папа всегда будут вместе», — рассказал артист в программе «Однажды...» на канале НТВ.
Сейчас музыкант живет в своем загородном доме в компании кота. Работает Газманов-младший там же. Он оборудовал небольшую студию на втором этаже коттеджа, где пишет песни и музыку. Артист сам заработал деньги на покупку недвижимости и полностью обеспечивает себя с 18-летнего, несмотря на звездный статус своего отца.
С наступлением 40-летия Родион уже задумывается о семье, но подходит к выбору невесты крайне острожно. Певец настроен найти одну любовь на всю жизнь.
«До сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни. В последнее время все-таки задумываюсь о жене и детях. Хочется, чтобы ребенок рос в полноценной семье, чтобы мама и папа были вместе навсегда, чтобы ребенку не пришлось пройти через развод родителей», — рассказал Газманов.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press