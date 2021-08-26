Родион Газманов признался, почему ему сложно построить личную жизнь

При этом сейчас сердце музыканта свободно. Однако покорить его может не каждая. Родион рассказал, что он, как и многие мужчины, ценит в девушках в первую очередь красоту и ум. Последний даже важнее, ведь музыкант хотел бы играть с избранницей в интеллектуальные игры... на раздевание.

Свои отношения он не афиширует и признается, что под пристальным вниманием строить их непросто.

«Я привык к тому, что моей жизнью довольно часто и сильно интересуются, привык отношения прятать, поэтому иногда это бывает сложно. Все-таки личная жизнь — она потому и личная, так как недоступна всем окружающим», — отмечает он.

Проблемой является и плотный график артиста — из-за этого он не всегда успевает выкроить время даже на встречи с семьей.

«С семьей я вижусь реже, чем с друзьями, к сожалению. Это потому, что у отца график тоже музыкальный и у него не всегда получается этот график выдержать».