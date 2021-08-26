Родион Газманов признался, почему ему сложно построить личную жизнь
Родион Газманов стал достойным наследником исполнителя — он певец, актер, бизнесмен и очень обаятельный молодой человек. В сентябре артиста можно будет увидеть вместе с другими звездами в шоу «Фактор страха». В преддверии премьеры он пообщался с изданием WMJ и ответил на вопрос, что происходит в его личной жизни.
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Фото: @rodder13
Молодой и красивый, Родион пользуется огромным вниманием со стороны девушек, а его директ в Instagram всегда полон сообщений от поклонниц. Этому он рад не всегда:
«Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью. Люди обижаются, пытаются что-то доказать, а иногда и вовсе ведут себя неадекватно. Опять же я поступаю следующим образом: сначала стараюсь объяснить, если не понимают, отправляю в блок», — признается он.
При этом сейчас сердце музыканта свободно. Однако покорить его может не каждая. Родион рассказал, что он, как и многие мужчины, ценит в девушках в первую очередь красоту и ум. Последний даже важнее, ведь музыкант хотел бы играть с избранницей в интеллектуальные игры... на раздевание.
Свои отношения он не афиширует и признается, что под пристальным вниманием строить их непросто.
«Я привык к тому, что моей жизнью довольно часто и сильно интересуются, привык отношения прятать, поэтому иногда это бывает сложно. Все-таки личная жизнь — она потому и личная, так как недоступна всем окружающим», — отмечает он.
Проблемой является и плотный график артиста — из-за этого он не всегда успевает выкроить время даже на встречи с семьей.
«С семьей я вижусь реже, чем с друзьями, к сожалению. Это потому, что у отца график тоже музыкальный и у него не всегда получается этот график выдержать».
Фото: Instagram Родиона Газманова
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