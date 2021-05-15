Роберт Де Ниро получил серьезную травму во время съемок фильма

77-летний голливудский актер Роберт Де Ниро находился на съемках нового фильма "Killers of the Flower Moon" легендарного режиссера и своего друга Мартина Скорсезе. Работа над картиной проходит в американском штате Оклахома. Как сообщает издание TMZ, актер повредил ногу находясь в своем доме. Из-за травмы ему пришлось сразу вылететь в Нью-Йорк, чтобы пойти к своему лечащему врачу. Оказалось, что ушиб достаточно серьезный, повреждена четырехглавая мышца, актер уже запросил перерыв в работе на несколько недель.

Создатели картины надеются, что Де Ниро как можно скорее поправится и вернется к работе. Пока говорить о срыве сроков сдачи фильма рано, так как, предположительно, "Killers of the Flower Moon" должен быть завершен к началу этого года. Тем более, как сообщил представитель актера, Роберт не задействован в съемках в ближайшие недели.

Новый фильм Скорсезе расскажет о серийных убийцах, которые жили в Оклахоме в 20-е годы прошлого века. В картине также примут участие: Леонардо Ди Каприо, Лили Гладстоун и Джесси Племонс.