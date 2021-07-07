Роберт Дауни-старший скончался на 86-м году жизни
Актер Роберт Дауни-старший, отец Роберта Дауни-младшего, который прославился участием в супергеройских сагах, скончался после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. Ему было 85 лет.
Об этом сообщает NYDailymail.
Как сообщает издание, мужчина скончался ночью во сне. Об этом рассказала его супруга, известная писательница Розмари Роджерс.
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Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de
Актер и режиссер, сценарист и продюсер, Роберт Дауни-старший известен своими ролями в «Ночи в стиле буги», «Магнолия» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».
Его младший сын от первого брака Роберт Дауни-младший пошел по стопам отца и тоже стал актером. За ним числится много ярких ролей, самыми известными из которых являются роль Железного человека в фильмах Marvel, и роль Шерлока Холмса.
Актер не раз признавался, что отношения с отцом у него складывались непросто, и в их жизни было много моментов, о которых оба жалеют. Несмотря на это, его смерть должна стать для звезды супергеройских фильмов огромным ударом.
Фото: Global Look Press, getty images
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