passion.ru

Роберт Дауни-старший скончался на 86-м году жизни

Причиной смерти актера и режиссера стала болезнь Паркинсона.
Роберт Дауни-старший скончался на 86-м году жизни

Актер Роберт Дауни-старший, отец Роберта Дауни-младшего, который прославился участием в супергеройских сагах, скончался после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает NYDailymail.

Как сообщает издание, мужчина скончался ночью во сне. Об этом рассказала его супруга, известная писательница Розмари Роджерс.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Роберт Дауни-младший

Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de

Актер и режиссер, сценарист и продюсер, Роберт Дауни-старший известен своими ролями в «Ночи в стиле буги», «Магнолия» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».

Его младший сын от первого брака Роберт Дауни-младший пошел по стопам отца и тоже стал актером. За ним числится много ярких ролей, самыми известными из которых являются роль Железного человека в фильмах Marvel, и роль Шерлока Холмса.

Актер не раз признавался, что отношения с отцом у него складывались непросто, и в их жизни было много моментов, о которых оба жалеют. Несмотря на это, его смерть должна стать для звезды супергеройских фильмов огромным ударом.

Фото: Global Look Press, getty images

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!