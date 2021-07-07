Роберт Дауни-старший скончался на 86-м году жизни

Актер Роберт Дауни-старший, отец Роберта Дауни-младшего, который прославился участием в супергеройских сагах, скончался после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает NYDailymail.

Как сообщает издание, мужчина скончался ночью во сне. Об этом рассказала его супруга, известная писательница Розмари Роджерс.