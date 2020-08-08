Робби Уильямс и Аида Филд празднуют 10 лет со дня свадьбы: готовы сказать друг другу «Да!» снова

Филд трогательно поздравила супруга с годовщиной: «7 августа 2010 года... Я сказала «Да»... 10 лет, 8 собак, 4 ребенка, 3 кошки, 2 черепахи и 1 лучший друг. «Да» снова и снова. Давай продолжим восхождение на эту гору, пока не достигнем вершины... С годовщиной! Твоя жена», написала Аида в своем Инстаграм под трогательным совместным фото пары. Робби тоже не остался в стороне и в одном из своих подкастов рассказал, как звездные коллеги советовали ему жениться именно на Аиде, поскольку она идеально ему подходит.