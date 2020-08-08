Робби Уильямс и Аида Филд празднуют 10 лет со дня свадьбы: готовы сказать друг другу «Да!» снова
Фото: Instagram/ @robbiewilliams
Эксцентричный исполнитель и его красавица-жена познакомились в 2006 году на свидании вслепую. Уже через год у них завязался бурный роман. Робби приписывали отношения со многими звездами Голливуда, но, похоже, только Аида стала для певца поистине родной душой. Это неудивительно - Филд была одной из немногих, кто поддержал Уильямса, пытающегося побороть свои вредные привычки и пагубные зависимости. В конечном итоге все закончилось хорошо: исполнитель справился со своими демонами, а Аида стала его законной женой.
Филд трогательно поздравила супруга с годовщиной: «7 августа 2010 года... Я сказала «Да»... 10 лет, 8 собак, 4 ребенка, 3 кошки, 2 черепахи и 1 лучший друг. «Да» снова и снова. Давай продолжим восхождение на эту гору, пока не достигнем вершины... С годовщиной! Твоя жена», написала Аида в своем Инстаграм под трогательным совместным фото пары. Робби тоже не остался в стороне и в одном из своих подкастов рассказал, как звездные коллеги советовали ему жениться именно на Аиде, поскольку она идеально ему подходит.
Робби Уильямс и Аида Филд поженились в 2010 году. Певец утверждает, что именно супруга помогла ему справиться с пагубными зависимостями, от которых исполнитель страдал долгие годы. Сегодня пара воспитывает четверых детей: двоих сыновей и двоих дочерей. Младших детей певца выносила суррогатная мать. В этом году супруги хотели повторить свадебную церемонию и обновить свои клятвы, но не смогли сделать это из-за пандемии коронавируса. Праздник пришлось отменить.
Фото и видео: Instagram/@robbiewilliams, aydafieldwilliams
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!