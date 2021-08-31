Риз Уизерспун — о трудностях раннего материнства: «У меня не было поддержки»
Оскароносная актриса, предприниматель, самая богатая актриса Голливуда (после продажи контрольного пакета акций продюсерской фирмы Hello Sunshine), жена и мать троих детей, Риз Уизерспун не сразу смогла наладить свою жизнь после появления ребенка: «У меня не было большой поддержки с моим первым ребенком, и я очень рано осознала, что просто точно не будет», — поделилась она.
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Фото: face to face/Global Look Press
Как и многие грудные дети, маленькая дочь плохо спала первые 5 месяцев, а актриса потихоньку начала сходить с ума от стресса и недосыпа. Как она призналась, большим счастьем было то, что у нее, в отличие от многих матерей, была возможность не работать и сфокусироваться на материнстве.
Риз раскрыла преимущества декрета: «Мне повезло — у меня были сэкономлены деньги, которые позволили не работать. Но уход за ребенком — это точно труд для одного человека. Я бы даже сказала, что и не для двоих», — поделилась честными эмоциями звезда. Ее личный опыт заставил ее задуматься, почему нет надлежащих пособий для людей, которые только стали родителями, чтобы они не нагружали себя двойной работой: «Нам нужно больше поддержки для людей, которым приходится оставить на время работу, чтобы заботиться о своих детях», — добавила она. Риз горько пошутила, что в первые 12 недель материнства «даже не могла вспомнить свой номер телефона».
Напомним, что Уизерспун и Филлипп поженились в июне 1999 года, а спустя три месяца — в их жизни появилась дочь Ава. Позже на свет появился сын Дикон, которому сегодня уже 17 лет. В 2006 году супруги оформили развод. У Уизерспун также есть восьмилетний сын Теннесси от второго мужа Джима Тота, за которого она вышла замуж в марте 2011 года.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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