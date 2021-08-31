Риз Уизерспун — о трудностях раннего материнства: «У меня не было поддержки»

Риз раскрыла преимущества декрета: «Мне повезло — у меня были сэкономлены деньги, которые позволили не работать. Но уход за ребенком — это точно труд для одного человека. Я бы даже сказала, что и не для двоих», — поделилась честными эмоциями звезда. Ее личный опыт заставил ее задуматься, почему нет надлежащих пособий для людей, которые только стали родителями, чтобы они не нагружали себя двойной работой: «Нам нужно больше поддержки для людей, которым приходится оставить на время работу, чтобы заботиться о своих детях», — добавила она. Риз горько пошутила, что в первые 12 недель материнства «даже не могла вспомнить свой номер телефона».

Напомним, что Уизерспун и Филлипп поженились в июне 1999 года, а спустя три месяца — в их жизни появилась дочь Ава. Позже на свет появился сын Дикон, которому сегодня уже 17 лет. В 2006 году супруги оформили развод. У Уизерспун также есть восьмилетний сын Теннесси от второго мужа Джима Тота, за которого она вышла замуж в марте 2011 года.