Накануне в Лос-Анджелесе состоялся закрытый обед для лауреатов 18-й ежегодной премии AFI Awards 2017.

Ежегодно в декабре Американский институт киноискусства (AFI) называет десять лучших фильмов и десять лучших телевизионных сериалов, а в январе следующего года в честь лауреатов устраивается закрытый прием. Так, 5 января в Лос-Анджелесе чествовали победителей 18-й ежегодной премии AFI Awards 2017. Среди гостей мероприятия были замечены Эмилия Кларк, Том Хэнкс, Гильермо дель Торо.

Особое внимание привлекла звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Актриса восхитила присутствующих короткой стрижкой и светлым цветом волос, а блестящее платье с асимметричным вырезом подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Джиллиан Андерсон

Риз Уизерспун стала поистине самой яркой гостьей мероприятия — звезда появилась на вечере в ярко-алом платье, которое не позволило ей остаться незамеченной. Нюдовые лаковые лодочки идеально дополнили образ блондинки.

Риз Уизерспун

Мы публикуем список номинантов премии AFI Awards.

Фильмы года:

  • «Любовь-болезнь» (The Big Sick)
  • «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name)
  • «Дюнкерк» (Dunkirk)
  • «Проект «Флорида» (The Florida Project)
  • «Прочь» (Get Out)
  • «Леди Берд» (Lady Bird)
  • «Секретное досье» (The Post)
  • «Форма воды» (The Shape Of Water)
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
  • «Чудо-женщина» (Wonder Woman)

Телевизионные сериалы года:

  • «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)
  • «Корона» (The Crown)
  • «Вражда» (Feud: Bette And Joan)
  • «Игра престолов» (Game Of Thrones)
  • «В лучшем мире» (The Good Place)
  • «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale)
  • «Белая ворона» (Insecure)
  • «Мастер не на все руки» (Master Of None)
  • «Очень странные дела — 2» (Stranger Things 2)
  • «Это мы» (This Is Us) Специальная премия AFI
  • «Вьетнам» (The Vietnam War)

Фото: eastnews