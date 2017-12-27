Накануне в Лос-Анджелесе состоялся закрытый обед для лауреатов 18-й ежегодной премии AFI Awards 2017.

Ежегодно в декабре Американский институт киноискусства (AFI) называет десять лучших фильмов и десять лучших телевизионных сериалов, а в январе следующего года в честь лауреатов устраивается закрытый прием. Так, 5 января в Лос-Анджелесе чествовали победителей 18-й ежегодной премии AFI Awards 2017. Среди гостей мероприятия были замечены Эмилия Кларк, Том Хэнкс, Гильермо дель Торо.

Особое внимание привлекла звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Актриса восхитила присутствующих короткой стрижкой и светлым цветом волос, а блестящее платье с асимметричным вырезом подчеркнуло ее хрупкую фигуру.