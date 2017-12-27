Риз Уизерспун, Эмилия Кларк и другие звезды на премии AFI Awards
Ежегодно в декабре Американский институт киноискусства (AFI) называет десять лучших фильмов и десять лучших телевизионных сериалов, а в январе следующего года в честь лауреатов устраивается закрытый прием. Так, 5 января в Лос-Анджелесе чествовали победителей 18-й ежегодной премии AFI Awards 2017. Среди гостей мероприятия были замечены Эмилия Кларк, Том Хэнкс, Гильермо дель Торо.
Особое внимание привлекла звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Актриса восхитила присутствующих короткой стрижкой и светлым цветом волос, а блестящее платье с асимметричным вырезом подчеркнуло ее хрупкую фигуру.
Риз Уизерспун стала поистине самой яркой гостьей мероприятия — звезда появилась на вечере в ярко-алом платье, которое не позволило ей остаться незамеченной. Нюдовые лаковые лодочки идеально дополнили образ блондинки.
Мы публикуем список номинантов премии AFI Awards.
Фильмы года:
- «Любовь-болезнь» (The Big Sick)
- «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name)
- «Дюнкерк» (Dunkirk)
- «Проект «Флорида» (The Florida Project)
- «Прочь» (Get Out)
- «Леди Берд» (Lady Bird)
- «Секретное досье» (The Post)
- «Форма воды» (The Shape Of Water)
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
- «Чудо-женщина» (Wonder Woman)
Телевизионные сериалы года:
- «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)
- «Корона» (The Crown)
- «Вражда» (Feud: Bette And Joan)
- «Игра престолов» (Game Of Thrones)
- «В лучшем мире» (The Good Place)
- «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale)
- «Белая ворона» (Insecure)
- «Мастер не на все руки» (Master Of None)
- «Очень странные дела — 2» (Stranger Things 2)
- «Это мы» (This Is Us) Специальная премия AFI
- «Вьетнам» (The Vietnam War)
Фото: eastnews