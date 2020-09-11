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Рита Ора в пышном мини-платье, Биби Рекса со смелым декольте и другие звезды на MTV EMA 2020

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Рита Ора

Фото: Getty

Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards 2020 прошла в необычном формате из-за пандемии коронавируса.

На виртуальной ковровой дорожке мероприятия в этом году появились Рита Ора, Биби Рекса, Алиша Киз, Винни Харлоу, Мэдисон Бир и другие знаменитости. Рита выбрала для церемонии пышное ярко-желтое мини-платье, которое дополнила необычными блестящими босоножками в сетку. Биби Рекса продемонстрировала себя во всей красе в наряде с прозрачным кружевным верхом и очень глубоким декольте.

Биби Рекса

Фото: Getty

Алиша Киз нарядилась в короткий блестящий топ и спортивные брюки с накладными карманами, дополнив образ эффектной дубленкой oversize.

Алиша Киз

Фото: Getty

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