Рита Ора обустроит в новом доме «комнату паники»: открываем подробности

Кроме этого, певица полностью сменит охранную систему и видеонаблюдение на более современное. Такой серьезный подход к своей безопасности, не понимают даже местные власти, которые дают на это разрешение. Они убеждены, что их район максимально безопасный и тихий, а защита в доме уже сейчас соответсвует необходимым меркам. Но артистке есть чего бояться несколько лет назад грабители проникли в дом, где находилась Рита Ора и украли имущество общей стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов (20 млн рублей). Рита Ора не пострадала, но остался сильный страх повторения ситуации.