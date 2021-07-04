Рита Ора обустроит в новом доме «комнату паники»: открываем подробности
Рита Ора приобрела дом за 8 миллионов фунтов стерлингов (830 млн.рублей) и сейчас активно занимается его обустройством. Помимо шести спален, ванных комнат и роскошной гостиной, в плане ремонта появилось помещение со странным названием. Но «комната паники» будет создана не для того, чтобы выпускать пар после концертов или в полной мере наслаждаться нападками стресса — певица убеждена, что ей нужна отдельная комната на случай того, если преступники захотят напасть на нее в доме.
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Фото: picture alliance
К этой комнате нет доступа, если не знать планировку дома, и певица сможет спокойно укрыться там до приезда полиции в случае нападения или ограбления: «Планируются две комнаты, которые можно будет использовать для укрытия. Двери в них должны быть с прочными замками, и какая бы комната ни была выбрана, она должна иметь хороший мобильный сигнал», — передает слова источника The Sun.
Кроме этого, певица полностью сменит охранную систему и видеонаблюдение на более современное. Такой серьезный подход к своей безопасности, не понимают даже местные власти, которые дают на это разрешение. Они убеждены, что их район максимально безопасный и тихий, а защита в доме уже сейчас соответсвует необходимым меркам. Но артистке есть чего бояться несколько лет назад грабители проникли в дом, где находилась Рита Ора и украли имущество общей стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов (20 млн рублей). Рита Ора не пострадала, но остался сильный страх повторения ситуации.
Фото и видео: Picture Alliance, Rambler
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