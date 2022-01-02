Рита Дакота расплакалась, получив подарок от любимого

Шок от подарка был так велик, что певица расплакалась прямо во время выступления - на глазах у 7000 человек. «Мне никогда в жизни мужчина не дарил таких дорогих подарков. Это не просто часы для меня, понимаете?», - написала Рита. Дакота и Белогай встречаются больше двух лет. Пара познакомилась во время съемок клипа «Новые линии», и вскоре Федор появился в другом музыкальном видео Риты «Электричество». О своих отношениях, изменивших их жизнь, пара довольно откровенно рассказывает в социальных сетях. Например, Федор в недавнем посте в Instagram признался, что теперь понимает ценность близких, семейных отношений.