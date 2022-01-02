Рита Дакота расплакалась, получив подарок от любимого
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ritadakota
«Вы даже не представляете, что мне подарил мой бешеный мужчина. Я до сих пор в шоке», - призналась Дакота своим подписчикам в Instagram. После чего показала часы Rolex, отметив, что эта модель украшена белым золотом и бриллиантами. По словам певицы, все ее знакомые и друзья были в курсе подарка: Федор рассказал о «ролексах» в сторис своего Instagram, но сделал так, что Дакота эту публикацию не увидела.
Шок от подарка был так велик, что певица расплакалась прямо во время выступления - на глазах у 7000 человек. «Мне никогда в жизни мужчина не дарил таких дорогих подарков. Это не просто часы для меня, понимаете?», - написала Рита. Дакота и Белогай встречаются больше двух лет. Пара познакомилась во время съемок клипа «Новые линии», и вскоре Федор появился в другом музыкальном видео Риты «Электричество». О своих отношениях, изменивших их жизнь, пара довольно откровенно рассказывает в социальных сетях. Например, Федор в недавнем посте в Instagram признался, что теперь понимает ценность близких, семейных отношений.
«Семья - для неудачников. Вот такое токсичное убеждение я носил в своей голове много-много лет… Не может мужчина построить головокружительную карьеру, в которой ещё, кроме денег, будет и счастье, удовлетворение и радость, если он не может на себя взять обязательств и ответственности даже за женщину, которая идёт с ним по жизни рука об руку», - поделился сокровенным Белогай.
Фото Риты Дакоты, Федора Белогая