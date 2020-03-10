Рита Дакота с размахом отметила 30-летие с бывшим мужем Владом Соколовским и новым избранником
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Фото: Starface
Певица Рита Дакота отметила 30-летний юбилей. Выпускница «Фабрики звезд» устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов. Среди гостей на празднике был новый бойфренд именинницы, а также ее подруги — Анна Седокова, Анна Хилькевич и Наталья Рудова.
В разгар праздника в ресторане появился бывший муж Дакоты и отец ее дочери Влад Соколовский. «Папа приехал!», — радостно закричала Рита.
Появление Соколовского стало для многих неожиданностью, ведь у Риты роман с клипмейкером Федором Белогаем. Но, судя по всему, экс-супруги с юмором относятся к своим отношениям, хотя развод они переживали болезненно и долго.
В одном из видео, появившемся в сториз певицы Влад Соколовский в шутку поцеловал в щеку нового парня Дакоты.
В день своего рождения Дакота призналась, что ее жизнь в последний год была даже лучше, чем ей пожелали на 29-й день рождения.
«У меня самое лучшее дело жизни, самая удивительная семья, самая космическая дочь, самый лучший мужчина на всей планете, самые невероятные слЫшатели, самые увлекательные приключения и столько планов на жизнь, что аж дух захватывает. Я очень, ооооочень счастливая девочка, я и не мечтала о такой жизни никогда, а теперь она моя реальность», — призналась артистка.
Рита Дакота и Влад Соколовский были женаты недолго. После того, как певица узнала, что супруг изменял ей, пока она носила их первенца, Рита подала на развод. Позже Соколовский попросил прощения у бывшей жены. Оба сильно переживали из-за разрыва отношений, в итоге им удалось остаться друзьями. Дочь Мию они воспитывают вместе.
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Фото и видео: Instagram, Starface
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