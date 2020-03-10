Рита Дакота с размахом отметила 30-летие с бывшим мужем Владом Соколовским и новым избранником

Певица Рита Дакота отметила 30-летний юбилей. Выпускница «Фабрики звезд» устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов. Среди гостей на празднике был новый бойфренд именинницы, а также ее подруги — Анна Седокова, Анна Хилькевич и Наталья Рудова.

В разгар праздника в ресторане появился бывший муж Дакоты и отец ее дочери Влад Соколовский. «Папа приехал!», — радостно закричала Рита.