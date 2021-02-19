Рита Дакота решила возместить ущерб визажистам из скандального видео Инстасамки

Рита Дакота заступилась за визажистов, которые стали участниками скандального ролика Инстасамки. Рэперша и блогер закатила персоналу истерику за незначительное опоздание, выгнала их из квартиры, разбила косметику и показательно сожгла их гонорар.

«Я хочу обратиться к девочкам-визажистам на видео. Я лично оплачу вашу разбитую косметику. Куплю и пришлю с курьером. Свяжитесь с моим менеджером, пожалуйста»,– написала она в сториз.

За свой скандал Инстасамка уже поплатилась – осталась без фита с Клавой Кокой и без своего проекта по озвучке, а многие поклонники после скандала решили отписаться от рэперши, и жёстко ее осудили.

Сама Инстасамка поспешила оправдаться и объяснила свой поступок тем, что не прощает подобного и якобы требует от всех качественно делать свою работу, но ее поклонники все равно не смогли найти для бывшего кумира никаких оправданий. Кроме того, в своем объяснении Дарья выразилась достаточно провокационно, заявив, что если те, кто осудил ее отношение к персоналу, сами допускают такое, то они никогда не выберутся из нищеты.

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