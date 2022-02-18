Рита Дакота рассталась с Федором Белогаем: «Это огромная точка роста для каждого из нас»
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Фото: instagram/ easyg.guy
Рита Дакота прекратила отношения с Федором Белогаем, с которым была вместе около двух лет. Она сообщила эту новость в своем Instagram-аккаунте. Певица объяснила, что между нами начали возникать серьезные конфликты во время отдыха на Бали. Там они заболели ковидом и вынуждены были какое-то время находиться изолированно друг от друга.
«То есть весь карантин мы были врозь. Мы изо всех сил старались поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это было очень тяжело», — написала Рита в блоге.
По словам Дакоты, труднее всего этот разрыв переживала ее маленькая дочь Мия. Малышка очень сблизилась с Федором, и ей было тяжело принять тот факт, что теперь они станут реже видеться. «Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию и потом сама еще час ревела на балконе навзрыд. Примерно так прошла неделя. Это был мой личный сорт ада», — откровенничала Рита Дакота с подписчиками.
Некоторые заподозрили певицу в том, что она намеренно распустила слухи о травмирующем расставании, так как хочет привлечь к себе внимание перед концертами. Рита возмущена подобными комментариями. По ее словам, она проходит тяжелый этап и ей нужна поддержка. «Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас», — объяснила Дакота.
Напомним, что отношения Риты и Федора завязались после ее развода с Владом Соколовским. Они познакомились на съемках клипа в 2018 году.
Фото и видео: Instagram