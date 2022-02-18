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Рита Дакота рассталась с Федором Белогаем: «Это огромная точка роста для каждого из нас»

Рита Дакота решила, наконец, прервать молчание и рассказать правду о своей личной жизни. Как оказалось, сейчас у Риты не все гладко в отношениях с молодым человеком. Она приняла решение поставить точку в этой истории.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота с возлюбленным и дочкой

Фото: instagram/ easyg.guy

Рита Дакота прекратила отношения с Федором Белогаем, с которым была вместе около двух лет. Она сообщила эту новость в своем Instagram-аккаунте. Певица объяснила, что между нами начали возникать серьезные конфликты во время отдыха на Бали. Там они заболели ковидом и вынуждены были какое-то время находиться изолированно друг от друга.

«То есть весь карантин мы были врозь. Мы изо всех сил старались поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это было очень тяжело», — написала Рита в блоге.

По словам Дакоты, труднее всего этот разрыв переживала ее маленькая дочь Мия. Малышка очень сблизилась с Федором, и ей было тяжело принять тот факт, что теперь они станут реже видеться. «Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию и потом сама еще час ревела на балконе навзрыд. Примерно так прошла неделя. Это был мой личный сорт ада», — откровенничала Рита Дакота с подписчиками.

Некоторые заподозрили певицу в том, что она намеренно распустила слухи о травмирующем расставании, так как хочет привлечь к себе внимание перед концертами. Рита возмущена подобными комментариями. По ее словам, она проходит тяжелый этап и ей нужна поддержка. «Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас», — объяснила Дакота.

Напомним, что отношения Риты и Федора завязались после ее развода с Владом Соколовским. Они познакомились на съемках клипа в 2018 году.

Фото и видео: Instagram

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