Рита Дакота рассталась с Федором Белогаем: «Это огромная точка роста для каждого из нас»

Рита Дакота прекратила отношения с Федором Белогаем, с которым была вместе около двух лет. Она сообщила эту новость в своем Instagram-аккаунте. Певица объяснила, что между нами начали возникать серьезные конфликты во время отдыха на Бали. Там они заболели ковидом и вынуждены были какое-то время находиться изолированно друг от друга.

«То есть весь карантин мы были врозь. Мы изо всех сил старались поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это было очень тяжело», — написала Рита в блоге.

По словам Дакоты, труднее всего этот разрыв переживала ее маленькая дочь Мия. Малышка очень сблизилась с Федором, и ей было тяжело принять тот факт, что теперь они станут реже видеться. «Я с температурой и короной каждую ночь укладывала рыдающую Мию и потом сама еще час ревела на балконе навзрыд. Примерно так прошла неделя. Это был мой личный сорт ада», — откровенничала Рита Дакота с подписчиками.