Рита Дакота призвала девушек не разрушать семьи и не становится любовницами

Рита Дакота прокомментировала новые тренды в TikTok и осудила мнение, что быть любовницей лучше, чем женой, и выходить замуж по любви не стоит.

Она отметила, что нельзя становится любовницами и разрушать семьи.

««Не выходите замуж по любви!!! Лучше быть любовницей, чем женой!» Это новый тренд(!) из TikTok (в карусели), таких видео много-мноооого тысяч, я лишь взяла первые попавшиеся, чтобы показать тем, кто в этой соцсети не шарит. Не знаю, что сказать. Вот правда. Если это тренд в самой популярной сегодня социальной сети, то я хочу громко с ним не согласиться и ввести свой собственный тренд, можно? Объявляю тренднанравственность! Не становитесь любовницами, пожалуйста. Не разрушайте, пожалуйста, чужие семьи, чужие жизни, не оставляйте деток расти в неполноценных семьях. ⠀ И выходите замуж только по любви. Не из-за денег, не из-за статуса, не из-за выгоды. Только по любви, по большой-большой чистой и светлой любви, без примесей.», –пишет Дакота.

Сама певица тоже столкнулась с проблемой измен – именно это стало причиной ее развода с бывшим мужем, Владом Соколовским. Обида на супруга до сих пор мучает Риту – периодически она комментирует этот вопрос в своем Instagram.