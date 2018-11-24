Рита Дакота поделилась жуткими подробностями из своего детства: «Мой отец был самым большим страхом в моей жизни»

«Мама у меня учительница, а папа… никогда мы не могли на него положится», — так Рита начала свое интервью с каналом Super — одну из редких бесед с журналистами после объявления о разводе. Благодаря стараниям мамы, маленькая Рита не замечала безденежье, в котором они жили. Но ей досталось сполна от отца, который пил и, по всей видимости, принимал наркотики.

«Мой отец был самым большим страхом в моей жизни. Я помню, как поворачивается замок в двери, и я думаю: "пьяный или не пьяный", чаще был пьяный. Сколько я помню, мой папа пил всегда», — поделилась звезда воспоминаниями.

Руку бывший спортсмен на женщин не поднимал. Но мог подвинуть стол так, чтобы жена врезалась в стену. Однажды сломал нос Ритиному дедушке. Иногда на помощь приходилось звать соседей — мужчина был прописан в квартире, и милиция предпочитала не вмешиваться. «Белка, агрессия, полнейший неадекват. Он мог крушить мебель, он мог зайти в комнату когда я готовилась к экзамену по математике и взять мою лампу настольную, завязать ее в узел. Ему всегда было все равно. Он никогда меня не хвалил, никогда не помогал. Я естественно заставала какие-то страшные достаточно ситуации, когда он пребывая в алкогольном опьянении страшнейшем, то есть его тело здесь, оно что-то делает, а сознания совершенно нет… я могла прочитать это по глазам», — вспоминает певица.

Как отец принимал наркотики, Рита не видела. Однако обнаружила страшную находку, когда отец перестал с ними жить: «Мне кажется, в 90-е можно было все что угодно найти, разные были наркотики. Я помню, когда мама с папой разошлись, мы делали ремонт, сняли потолок подвесной в ванной, оттуда повылетали шпицы, какие-то свертки».

В 14 лет, на фоне развода родителей, Рита два раза побывала в больнице из-за язвы желудка. «Наше с ним общение закончилось году в 2004-м, когда он отсудил часть квартиры. Эту квартиру оставил дедушка маме, а она — мне», — вспоминает она. Закончилось тем, что мама отдала ему деньги, квартиру в итоге продали. К доставшейся ей сумме Рита добавила немного и купила "однушку" в Люберцах.

Когда певице было 25 или 26 лет, папа пригласил ее в Минск, пообещав испечь шарлотку. Мама сварила ему куриный бульон. Рита с подарками приехала: «Я поднимаюсь, звоню в дверь, никто не открывает. Я просидела на лестничной клетке минут пятнадцать, думала, может он к чаю что-то вышел купить, но вдруг услышала какой-то шорох, и все поняла. Он открыл в совсем невменяемом состоянии. "Доченька, прости, я алкоголик"».

«Я приглашала его на свадьбу, он отказался», — пожаловалась певица. О беременности отец узнал одним из первых, но внучку пока не видел.