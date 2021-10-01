Рискуя жизнью: Пугачева снова легла под нож хирурга несмотря на запреты врачей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alla_orfey/Instagram
«Глядя на преобразившуюся Аллу Борисовну, я ловлю себя на мысли, что не помню, сколько ей лет, так как все отсылки к возрасту в ее случае уже неуместны. Раньше можно было придраться к внешности Пугачевой. Но сейчас она выглядит идеально», — рассказал Александр Вдовин «Собеседнику».
Народная артистка России никогда не отрицала, что пользовалась услугами пластической хирургии, и не видит в этом ничего плохого. Тем более нельзя не отметить тот факт, что выглядит Алла Борисовна действительно хорошо.
«По всей видимости, она в свое время сделала несколько подтяжек и блефаропластик. Плюс ко всему она прибегает к постоянным уходовым процедурам, инъекционным и аппаратным методикам, которые помогли Алле Борисовне вернуть молодость кожи. Ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур», — добавил хирург.
В возрасте после 60 лет ложиться под нож хирурга может быть весьма опасно. Врачи всегда предупреждают пациентов о возможных последствиях, но выбор — идти на риск или нет — всегда остается за ними. Вероятно, Пугачеву не сильно пугают подобные заявления специалистов, ведь она, как уверен Александр, сделала новую операцию: «В случае с Пугачевой можно говорить об эндоскопическом лифтинге лба и SMAS-лифтинге средней и нижней зон лица. Данные вмешательства относятся к категории трендовых процедур и получили название — процедура FullFace. Их задача — дать более естественное омоложение по разным векторам. А не так, как это было раньше с круговой подтяжкой лица, после которой часто терялась индивидуальность, нередко происходила "перетяжка" кожи, вследствие чего пациент переставал быть на себя похожим».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press