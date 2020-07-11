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Ринопластики не было: Ксения Собчак показала нос после перелома

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Ксения Собчак в Санкт-Петербурге

Фото: Instagram/ @xenia_sobchak

Похоже, телеведущая решила доказать недоброжелателям, что они зря распускали слухи о том, что она сделала пластику.

Совсем недавно Ксения Собчак встревожила подписчиков, выложив в Инстаграм видео, на котором она лежит в больничной палате с заклеенным носом. Телеведущая призналась, что упала и сломала нос, поэтому ей пришлось пережить операцию. Недоброжелатели тут же начали распускать слухи, что Ксения отважилась на ринопластику, и в скором времени все станет очевидно.

Журналистка эти слухи никак не прокомментировала, но по прошествии недели выложила в сторис видео на котором позирует уже без пластырей.

«Ну что, даже нос стал получше», - комментирует на камеру свой внешний вид Ксения. Никаких кардинальных изменений формы носа на видео нет.

Ксения Собчак - известная телеведущая и журналистка, известная своими скандальными передачами и репортажами. Недавно она вместе со съемочной группой пыталась пробраться в «захваченный» ковид-диссидентом отцом Сергием монастырь на Урале. Попытка снять сюжет закончилась потасовкой между монахами, казаками и членами команды Собчак. Режиссеру Сергею Ерженкову, который вместе с Ксенией приехал в монастырь, сломали руку. Также у журналистов отняли камеры. Телеведущая заявила, что собирается подавать в суд на тех, кто причастен к избиению ее съемочной группы.

Фото и видео: Instagram/@xenia_sobchak

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