Ринопластики не было: Ксения Собчак показала нос после перелома

Журналистка эти слухи никак не прокомментировала, но по прошествии недели выложила в сторис видео на котором позирует уже без пластырей.

«Ну что, даже нос стал получше», - комментирует на камеру свой внешний вид Ксения. Никаких кардинальных изменений формы носа на видео нет.