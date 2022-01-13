Рихтер за роялем, Земфира на сцене: как Литвинова отметила юбилей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Каникулы Рената проводила на горнолыжном курорте, но ради своего личного праздника звезда вернулась в Москву. С самого утра Литвинова принимала поздравления и подарки от друзей и брендов. Уже вечером она собрала всю светскую Москву в ресторане Grace Bistro на Патриарших.
Instagram @k_chilingarova
Instagram @k_chilingarova
Поздравить актрису пришли ее подруга — певица Земфира, светские дамы и заядлые модницы Ксения Чилингарова и Ольга Карпуть, дизайнеры Гоша Рубчинский и Андрей Артемов (WOS), генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст с женой и многие другие.
Рената Литвинова выбрала для празднования черное макси-платье, конечно же, от бренда Balenciaga, креативным директором которого является ее хороший друг — грузинский дизайнер Демна Гвасалия.
Артистка буквально светилась весь вечер, и вовсе не из-за пайеток на платье. Звезду окружали такие красивые люди весь вечер. Многие удивили ее подарками и тостами. С последним отличился как раз Константин Эрнст. «У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль. А у меня с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины», — оригинально поздравил Литвинову генеральный продюсер Первого канала.
Не обошлось и без музыкальных подарков. Знаменитый молодой пианист Кирилл Рихтер исполнил несколько произведений для Ренаты. На сцену поднялась и певица Земфира, давняя подруга режиссера, которая не раз называла именинницу своей музой.
Фото: GlobalLookPress, Instagram