Рихтер за роялем, Земфира на сцене: как Литвинова отметила юбилей

Артистка буквально светилась весь вечер, и вовсе не из-за пайеток на платье. Звезду окружали такие красивые люди весь вечер. Многие удивили ее подарками и тостами. С последним отличился как раз Константин Эрнст. «У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль. А у меня с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины», — оригинально поздравил Литвинову генеральный продюсер Первого канала.