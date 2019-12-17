Ридли в эффектном платье, Рассел в мини и другие зезды на премьере новых «Звездных войн»

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в российский прокат 19 декабря. Купить билеты можно здесь.