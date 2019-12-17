Ридли в эффектном платье, Рассел в мини и другие зезды на премьере новых «Звездных войн»
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Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Отличная новость для поклонников знаменитой фантастической саги — наконец состоялась премьера новой части успешной франшизы. Картину «Звездные войны: Скайуокер. Восход» зрителям представили сыгравшие в ней актеры, в числе которых были Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Кери Рассел, Оскар Айзек и многие другие.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Самой эффектной девушкой на премьере стала Дэйзи Ридли, исполнившая в фильме одну из главных ролей. Актриса позировала фотографам в элегантном асимметричном платье с открытой спиной и шлейфом.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Кери Рассел выбрала для премьеры более необычный наряд — черное мини-платье с открытыми плечами в белый горох в форме шара. Благодаря практически невидимым босоножкам стройные ноги актрисы выглядели еще длиннее.
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
Картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в российский прокат 19 декабря. Купить билеты можно здесь.
Фото: globallookpress
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