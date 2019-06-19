Вызывающее розовое мини и лишние килограммы: изменившуюся внешность Рианны обсуждают в Сети

Когда-то давно, еще в 2008 году, Рианна ворвалась в жизни людей с синглом «Umbrella» и навсегда покорила сердца миллионов телезрителей. На 31-летнюю поп-принцессу ровняются до сих пор: о ней поют, пишут, ее приводят в пример — словом, любят и обожают. Как бы она не выглядела и как бы себя не вела, обстоятельства стабильно складываются так, что звезда остается в выигрышном положении.

Очевидно, решив им воспользоваться, она официально усовершенствовала искусство женских опозданий. Как сообщает британское издание Daily Mail, на запуск собственной коллекции Fenty в Нью-Йорке, магазине The Webster, Рианна прибыла на три часа позже нужного, но ей опять сошло это с рук: звезда впечатлила присутствующих своим внешним видом. Ведь несмотря на эффектное розовое атласное мини-платье, демонстрирующее фигуру во всей красе, сложно не заметить, что принцесса Ри уже не та, что прежде: полные ноги, выпирающий живот, круглое лицо — визуально не стройнили даже босоножки на пятнадцатисантиметровых шпильках.