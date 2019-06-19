Вызывающее розовое мини и лишние килограммы: изменившуюся внешность Рианны обсуждают в Сети

Когда-то давно, еще в 2008 году, Рианна ворвалась в жизни людей с синглом «Umbrella» и навсегда покорила сердца миллионов телезрителей. На 31-летнюю поп-принцессу ровняются до сих пор: о ней поют, пишут, ее приводят в пример — словом, любят и обожают. Как бы она не выглядела и как бы себя не вела, обстоятельства стабильно складываются так, что звезда остается в выигрышном положении.
Очевидно, решив им воспользоваться, она официально усовершенствовала искусство женских опозданий. Как сообщает британское издание Daily Mail, на запуск собственной коллекции Fenty в Нью-Йорке, магазине The Webster, Рианна прибыла на три часа позже нужного, но ей опять сошло это с рук: звезда впечатлила присутствующих своим внешним видом. Ведь несмотря на эффектное розовое атласное мини-платье, демонстрирующее фигуру во всей красе, сложно не заметить, что принцесса Ри уже не та, что прежде: полные ноги, выпирающий живот, круглое лицо — визуально не стройнили даже босоножки на пятнадцатисантиметровых шпильках.
В Сети начали возмущаться: как это икона стиля и красоты допустила потерю прекрасных форм? Да и наряд, по мнению многих, можно было бы выбрать в соответствии со своими внешними данными. Однако сама звезда никогда не входила в число неброских тихонь — она эффектно подчеркнула каждую новую округлость, словно заявляя всему мира, что оставаться на вершине и купаться в любви миллионов можно в любом виде, если не переставать ощущать себя поп-принцессой.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram, DPA, East News / Dimitrios Kambouris, Invision
Видео: YouTube / Rihanna
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