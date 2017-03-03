Рианна не боится экспериментировать с внешностью, так что в новой фотосессии появилась в очередном необычном образе. Певица позировала с панковской прической в виде стоящих дыбом игл, покрашенных в зеленый цвет, топе Dior и яркой оранжево-розовой шубе.

«Время нарушать правила с Рианной», — так подписали эффектный кадр сотрудники Paper, который они опубликовали на странице издания в Instagram.

Поклонников Рианны смелый эксперимент не напугал. Фанаты певицы пишут в Сети, что артистка сделала что-то крутое и смелое и выглядит прекрасно.

Фото: Instagram, globallookpress.com