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Резо Гигинеишвили вышел в свет с новой возлюбленной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Слухи о новом романе скандально известного режиссера подтвердились.

Режиссер Резо Гигинеишвили уже давно снискал славу ловеласа. 36-летний грузин был дважды женат, а расставания с женами были громкими и скандальными. От первого брака с певицей Анастасией Кочетковой у Резо есть дочь. В минувшем году режиссер развелся с Надеждой Михалковой, подарившей ему сына и дочь, и почти сразу же после развода появились слухи о его новой возлюбленной.

Вечером 2 июня в Сочи состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Кинотавр—2018», на красную дорожку которого Гигинеишвили вышел в компании Надежды Оболенцевой. Пара нежно обнималась и с удовольствием демонстрировала свои чувства на камеры.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Стоит отметить, что 34-летняя Надежда Оболенцева — одна из близких подруг Светланы Бондарчук. Светская львица дважды была замужем, первым супругом был бизнесмен Денис Михайлов, а вторым — топ-менеджер «Нефтегазиндустрии» Айрат Исхаков, который в течение 11 лет добивался руки и сердца возлюбленной. В прошлом году супруги развелись. Сплетники поговаривали, что Надежда Оболенцева стала одной из причин расставания Романа Абрамовича и Даши Жуковой.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

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