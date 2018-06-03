Резо Гигинеишвили вышел в свет с новой возлюбленной

Режиссер Резо Гигинеишвили уже давно снискал славу ловеласа. 36-летний грузин был дважды женат, а расставания с женами были громкими и скандальными. От первого брака с певицей Анастасией Кочетковой у Резо есть дочь. В минувшем году режиссер развелся с Надеждой Михалковой, подарившей ему сына и дочь, и почти сразу же после развода появились слухи о его новой возлюбленной.

Вечером 2 июня в Сочи состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Кинотавр—2018», на красную дорожку которого Гигинеишвили вышел в компании Надежды Оболенцевой. Пара нежно обнималась и с удовольствием демонстрировала свои чувства на камеры.