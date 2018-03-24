Резо Гигинеишвили провел выходные с экс-супругой Анастасией Кочетковой и их подросшей дочерью

Резо Гигинеишвили недавно развелся с Надеждой Михалковой. Чтобы развеяться, режиссер отправился в Майами, где навестил бывшую супругу Анастасию Кочеткову и их общую дочь Марию.

Резо опубликовал несколько совместных снимков с наследницей. «Море любви, море приключений с моей Марусей Гигинеишвили», — подписал фотографии Резо в микроблоге.