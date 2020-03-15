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Резо Гигинеишвили показал фото подросшей красавицы-дочери от Анастасии Кочетковой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резо и Мария Гигинеишвили

Фото: Instagram

Старшая дочь режиссера Резо Гигинеишвили и выпускницы «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой Мария живет в США с матерью.
Резо Гигинеишвили двигает елку с младшими детьми

У Резо Гигинеишвили растут трое детей. Старшую ему родила певица и режиссер Анастасия Кочеткова, а младших — Ивана и Нину — актриса Надежда Михалкова. Все свободное время 37-летний Резо проводит с наследниками, но со старшей Марией видится не так часто, как хотелось бы. Девочка живет с матерью в США, и Резо летает к ним при любой возможности.

Но теперь полететь к дочке у Резо шансов нет — в ближайшее время. Из-за коронавируса многие страны закрыли границы для иностранцев. И режиссер общается с Машей через интернет.

«Школы в Майами закрыли. Полететь я не могу. Граница закрыта. Беседа с моей крошкой по "Скайпу".️ Мария Гигинеишвили!», — написал Резо и показал фото подросшей красавицы-дочери.

Подписчики Резо стали спорить, на кого больше похожа Маша. «Копия Настя», «Какая же копия Насти? Она же прям грузинка, лицо отца», «Папина дочка», — написали в комментариях.

Напомним, Анастасия и Резо поженились в 2005 году, но брак продлился всего четыре года. На Надежде Михалковой Гигинеишвили был женат 7 лет. В июне 2019-го режиссер в третий раз отправился в загс, его избранницей стала бизнесвумен Надежда Оболенцева.

А как вам кажется, на кого больше похожа Мария?

Фото и видео: Instagram, Gennadii Usoev/ Global Look press

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