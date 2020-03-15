Резо Гигинеишвили показал фото подросшей красавицы-дочери от Анастасии Кочетковой

У Резо Гигинеишвили растут трое детей. Старшую ему родила певица и режиссер Анастасия Кочеткова, а младших — Ивана и Нину — актриса Надежда Михалкова. Все свободное время 37-летний Резо проводит с наследниками, но со старшей Марией видится не так часто, как хотелось бы. Девочка живет с матерью в США, и Резо летает к ним при любой возможности.

Но теперь полететь к дочке у Резо шансов нет — в ближайшее время. Из-за коронавируса многие страны закрыли границы для иностранцев. И режиссер общается с Машей через интернет.

«Школы в Майами закрыли. Полететь я не могу. Граница закрыта. Беседа с моей крошкой по "Скайпу".️ Мария Гигинеишвили!», — написал Резо и показал фото подросшей красавицы-дочери.