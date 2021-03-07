Резко располневший Дибров отдыхает на Мальдивах с молодой женой

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала совместное фото с отдыха на Мальдивах. Звезда поинтересовалась у фолловеров, как ей заставить своего мужа полюбить спорт: «Мне кажется это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия плюс пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем бы это ему было нужно». Резко располневший телеведущий поразил поклонников. В последнее время телеведущий Дмитрий Дибров экспериментирует с имиджем. Накануне своего юбилея он фигурно выбрил виски, к дню рождения молодой жены сбрил их, а теперь украсил лицо аккуратной растительностью.