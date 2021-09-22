Режиссер сериала «Ход королевы» поделился планами на продолжение проекта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: КиноПоиск
Фрэнк выразил свои размышления о создании продолжения сериала просто: «Я чувствую, что мы рассказали ту историю, которую хотели, и переживаю, позвольте выразиться иначе, боюсь, что если мы попытаемся рассказать еще, то испортим то, что уже сделали», — сказал он.
Не готова к работе над сериалом и исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой, но как и команда создателей сериала, так и сама актриса не исключают дальнейшего сотрудничества в других киноработах. К слову, режиссер сейчас активно занимается поиском новой истории для экранизации.
Напомним, что на премии «Эмми», которая совсем недавно прошла в Голливуде, триумфаторами стали два сериала стримингового сервиса Netflix — «Корона» и «Ход королевы». Так, Скотт Фрэнк получил награду «Лучшая режиссура мини-сериала», а сам проект получил 11 премий.
Фото и видео: КиноПоиск