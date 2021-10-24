Режиссер «Особенностей национальной охоты» Рогожкин умер на 73-м году жизни
В возрасте 72 лет скончался режиссер, сценарист и актер Александр Рогожкин. Печальное известие подтвердили представители киностудии «Ленфильм». Причина смерти не сообщается. Дата и место церемонии прощания и похорон пока не определены.
За свою жизнь Александр Рогожкин снял около трех десятков фильмов и сериалов, но больше всего запомнился как создатель лент «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Блокпост» и «Кукушка». Кроме того он работал над первыми сериями «Улиц разбитых фонарей» и снимал некоторые серии проекта «Убойная сила».
Фото: Kinopoisk.ru
«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала критик Ольга Шервуд в соцсетях, опубликовав пост в память о режиссере.
Отметим, что в кино Александр Рогожкин пришел уже после 30 лет. После школы он поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Получив диплом историка-искусствоведа, он работал художником на Ленинградском телевидении, а в 1974 году пришел на «Ленфильм» художником-декоратором. Работая на киностудии, принял решение учиться на режиссера, и в 1982 году окончил ВГИК по этой специальности.
Александр Рогожкин был удостоен Госпремии и звания Народного артиста России. Его фильмы получали премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», а созданные в фильмах образы героев находили живой отклик у зрителей.
Фото и видео: kinopoisk.ru; Depositphotos