Режиссер «Особенностей национальной охоты» Рогожкин умер на 73-м году жизни

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала критик Ольга Шервуд в соцсетях, опубликовав пост в память о режиссере.

Отметим, что в кино Александр Рогожкин пришел уже после 30 лет. После школы он поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Получив диплом историка-искусствоведа, он работал художником на Ленинградском телевидении, а в 1974 году пришел на «Ленфильм» художником-декоратором. Работая на киностудии, принял решение учиться на режиссера, и в 1982 году окончил ВГИК по этой специальности.

Александр Рогожкин был удостоен Госпремии и звания Народного артиста России. Его фильмы получали премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», а созданные в фильмах образы героев находили живой отклик у зрителей.