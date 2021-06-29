Режиссер клипов МакSим скончался от коронавируса

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю. Я лежу дома с пневмонией, рядом дочь Софи. (Благодарю всех, кто соучастен и поддерживает меня. Эту ценность можно понять только в такой ситуации, поверьте). Прошу вас, умоляю, пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела — что и как происходит. Буду благодарна любому конкретному опыту. Сказать, что я потеряна — ничего не сказать. Услышала много слов поддержки от близких друзей и знакомых — благодарю. А вот Вадиму необходимо уделить последнее внимание. Просто подумайте. Я приму любой кусочек вашего участия и тепла. Благодарю вас всех за понимание», — цитирует Жанну Карабалаеву «СтарХит».

Вадиму Шатрову было 45 лет. Последней его работой стал клип для певицы МакSим «Спасибо».

Сама МакSим находится в крайне тяжелом состоянии, поражение легких превышает 80%. Также у нее выявили поражение печени.

Вместе с ней в больнице находится и ее директор, которая попросила не звонить ей и позволить прийти в себя.