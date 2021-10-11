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Режиссер «Игры в кальмара» объяснил странный поступок главного героя в финале

Сценарист и режиссер популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, почему в финальной серии главный герой Сон Ки Хун покрасил волосы в красный цвет. Его поступок стал абсолютной неожиданностью для зрителей и внимательные поклонники картины стали выдвигать множество теорий на этот счет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сериал «Игра в кальмара»

Фото: Netflix/Keystone Press Agency

Главный герой прошел через огромное количество моральных и физических испытаний, потерял друзей и смог дойти до конца в смертельной игре.

«Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?". И пришел к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием», — рассказал режиссер «Игры в кальмара», цитирует The Independent.

«Игра в кальмара», официальный трейлер

Режиссер отмечает, что красный цвет является символом «внутренней ярости», которая накопилась в главном герое за время участия в играх. И таким образом Хван решил показать это зрителям.

Сериал «Игра в кальмара» появился на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и всего за несколько дней стал первым южнокорейским проектом, которому удалось возглавить топ Netflix в 90 странах.

Фото и видео: Global Look Press