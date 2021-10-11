Режиссер «Игры в кальмара» объяснил странный поступок главного героя в финале

Режиссер отмечает, что красный цвет является символом «внутренней ярости», которая накопилась в главном герое за время участия в играх. И таким образом Хван решил показать это зрителям.

Сериал «Игра в кальмара» появился на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и всего за несколько дней стал первым южнокорейским проектом, которому удалось возглавить топ Netflix в 90 странах.