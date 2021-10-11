Режиссер «Игры в кальмара» объяснил странный поступок главного героя в финале
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Netflix/Keystone Press Agency
Главный герой прошел через огромное количество моральных и физических испытаний, потерял друзей и смог дойти до конца в смертельной игре.
«Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?". И пришел к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием», — рассказал режиссер «Игры в кальмара», цитирует The Independent.
Режиссер отмечает, что красный цвет является символом «внутренней ярости», которая накопилась в главном герое за время участия в играх. И таким образом Хван решил показать это зрителям.
Сериал «Игра в кальмара» появился на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и всего за несколько дней стал первым южнокорейским проектом, которому удалось возглавить топ Netflix в 90 странах.
Фото и видео: Global Look Press