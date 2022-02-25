passion.ru
1 мин.

Режиссер Грымов прокомментировал уход известных артистов из театра: «Болезненное дело»

Виктор Сухоруков и Александр Домогаров приняли решение уволиться из Театра Моссовета. Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов высказал свое мнение по поводу этой ситуации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Режиссер Юрий Грымов

Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Режиссер Юрий Грымов выразил свою позицию по поводу громких уходов звезд из театра. «Для актера уход из театра — болезненное дело. Таким же он должен быть и для руководства театра. Важно ставить себя на место другого человека, попытаться его понять. Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит, я как руководитель не создал должного уровня», — приводят слова постановщика «Московский комсомолец».

По словам Грымова, уход артистов крайне не выгоден руководству театра. Придется убирать из репертуара много постановок. Он считает, что нужно было постараться найти общий язык и переубедить актеров.

Напомним, что причина увольнения Виктора Сухорукова и Александра Домогарова была в том, что они постоянно конфликтовали с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят