Режиссер Грымов прокомментировал уход известных артистов из театра: «Болезненное дело»

По словам Грымова, уход артистов крайне не выгоден руководству театра. Придется убирать из репертуара много постановок. Он считает, что нужно было постараться найти общий язык и переубедить актеров.

Напомним, что причина увольнения Виктора Сухорукова и Александра Домогарова была в том, что они постоянно конфликтовали с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли.