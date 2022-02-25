Режиссер Грымов прокомментировал уход известных артистов из театра: «Болезненное дело»
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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press
Режиссер Юрий Грымов выразил свою позицию по поводу громких уходов звезд из театра. «Для актера уход из театра — болезненное дело. Таким же он должен быть и для руководства театра. Важно ставить себя на место другого человека, попытаться его понять. Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит, я как руководитель не создал должного уровня», — приводят слова постановщика «Московский комсомолец».
По словам Грымова, уход артистов крайне не выгоден руководству театра. Придется убирать из репертуара много постановок. Он считает, что нужно было постараться найти общий язык и переубедить актеров.
Напомним, что причина увольнения Виктора Сухорукова и Александра Домогарова была в том, что они постоянно конфликтовали с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press