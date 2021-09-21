Режиссер фильма «Вызов» Алексей Дудин избил гражданскую жену?

«Я получила много ударов. Все это заснято на видео камерами наблюдения, которые я сама взяла в управляющей компании», — поделилась жертва насилия в репортаже.

Ксения отметила, что три года терпела и прощала измены Дудина. В определенный момент она выехала из квартиры режиссера, однако продолжила с ним общаться.

На данный момент Алексей Дудин находится на Байконуре и готовится к производству картины «Вызов», которую снимут в космосе на МКС.

Представители Первого канала отметили, что новости, появившиеся в прессе, сфабрикованы. На самом деле нет записей и свидетелей происшествия.