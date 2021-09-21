Режиссер фильма «Вызов» Алексей Дудин избил гражданскую жену?
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Фото: Кадры из репортажа Mash
История произошла 13 сентября, перед отправлением режиссера по работе на Байконур. В тот день Ксения, по ее словам, пошла на концерт, где потеряла телефон. После она вернулась домой к Дудину, предложив ему совместно поискать смартфон. Женщина рассказала, режиссер был не рад ее позднему приезду. Впоследствии он начал кричать, угрожать, а позже, как показали камеры видеонаблюдения, якобы поднял на нее руку. После чего девушка обратилась в полицию и рассказала о произошедшем журналистам издания Mash.
«Я получила много ударов. Все это заснято на видео камерами наблюдения, которые я сама взяла в управляющей компании», — поделилась жертва насилия в репортаже.
Ксения отметила, что три года терпела и прощала измены Дудина. В определенный момент она выехала из квартиры режиссера, однако продолжила с ним общаться.
На данный момент Алексей Дудин находится на Байконуре и готовится к производству картины «Вызов», которую снимут в космосе на МКС.
Представители Первого канала отметили, что новости, появившиеся в прессе, сфабрикованы. На самом деле нет записей и свидетелей происшествия.
Фото и видео: Instagram, Кадры из видео от Mash