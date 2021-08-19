Режиссер Демидов рассказал о состоянии Заворотнюк: «Ее никогда не оставляют одну»

«Она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения», — добавляет Демидов.

С болезнью Заворотнюк борется уже больше двух лет. Стоит отметить, что близкие звезды не делают сенсации из ее недуга — не дают интервью и не сливают в Сеть фотографии больной актрисы, тщательно скрывая ее от публики.

Как пишет Woman.ru, артистку лечат новейшим препаратом, стоимость которого составляет около 155 тысяч рублей за ампулу 100 мг. Это лекарство заменяет химиотерапию и позволяет знаменитости уже два года продолжать лечение.