Режиссер Демидов рассказал о состоянии Заворотнюк: «Ее никогда не оставляют одну»
Режиссер Анатолий Демидов раскрыл подробности состояния онкобольной Анастасии Заворотнюк.
Он отмечает со ссылкой на близких к семье, что актриса передвигается в коляске и пока ей трудно ходить самостоятельно.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Она в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом», — говорит Демидов.
Он добавляет, что Анастасия сильно пострадала из-за болезни и поправилась. Однако она не сдается — привыкает к новому весу и даже продолжает ухаживать за собой, за своей внешностью.
«Она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения», — добавляет Демидов.
С болезнью Заворотнюк борется уже больше двух лет. Стоит отметить, что близкие звезды не делают сенсации из ее недуга — не дают интервью и не сливают в Сеть фотографии больной актрисы, тщательно скрывая ее от публики.
Как пишет Woman.ru, артистку лечат новейшим препаратом, стоимость которого составляет около 155 тысяч рублей за ампулу 100 мг. Это лекарство заменяет химиотерапию и позволяет знаменитости уже два года продолжать лечение.
Фото: Global Look press
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