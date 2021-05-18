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Режим под угрозой: Ким Чен Ын запретил джинсы-скинни и модные прически

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Ким Чен Ын

Фото: Global Look Press

В опалу попали также экстравагантные прически, теперь гражданам придется выбирать из одобренного списка.

«Декадантское» западное влияние на молодежь может разрушить страну и привести к падению режима. К такому выводу пришел Ким Чен Ыр, и объявил вне закона узкие джинсы-скинни, а также экстравагантные прически. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Теперь желающим подстричься предлагается на выбор перечень «легальных» причесок.

В местной газете под названием «Нодон синмун» призвали придерживаться предложенных Ким Чен Ыном мер ограничений – в противном случае стране грозит опасность.

«История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни. Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и делать все возможное, чтобы избавиться от них», – говорится в статье.

Фото: Global Look Press

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