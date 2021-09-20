Ревнивая поклонница избила букетом актера в Театре на Таганке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @matr3wka
Неожиданная развязка спектакля «Вишневый сад» случилась в Театре на Таганке 20 сентября. После того как он был отыгран, и зрители с букетами вышли поздравить артистов, начались странные вещи.
Одна из девушек подошла с букетом к Антону Анурову, который исполнил роль лакея Яши, и вместо того, чтобы вручить его, несколько раз ударила по лицу, и после светловолосая зрительница удалилась на виду у шокированных зрителей.
Многие решили, что это бывшая возлюбленная артиста, однако в комментарии изданию «Собеседник» он заявил, что понятия не имеет, кто это такая.
«Я понятия не имею, кто это и где я мог видеть эту девушку», — говорит он.
«Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля "Земляничная поляна", где я также играю одну из ролей. На всякий случай отойду подальше от края сцены на поклоне…», — высказал он свое предположение.
Фото: Instagram