Ретушер уличила «помолодевшую» на 30 лет Аллу Пугачеву в сильной обработке фото
Фото: Instagram/@alla_orfey
По словам профессионального ретушера Лены Макнот, внешность певицы не изменилась, секрет — в обработке снимков. По ее словам, мобильные приложения по ретуши изображений шагнули вперед и сейчас буквально могут творить чудеса. С ними можно омолодить лицо, сделать контуры более четкими, увеличить глаза и губы, а талию, бедра — уменьшить. Есть возможность удлинить ресницы или покрасить волосы.
Макнот считает, что именно благодаря умелой обработке снимков Пугачева стала выглядеть как девочка с картинки. Лена подчеркнула, что этим занимается не только Примадонна, но и все звезды. «Разглажена кожа, усилен макияж», — подчеркнула специалист, анализируя снимки Пугачевой.
Сейчас Пугачевой 71 год. Ранее поклонники артистки заметили, что певица заметно помолодела на снимках в Сети. Она сменила стиль и вместо балахонов носит молодежные наряды. Кроме того, у Пугачевой безупречный макияж. Как пишет KP.Ru, при этом вблизи исполнительница выглядит не так молодо как на фотографиях.
Фото: Instagram/@alla_orfey
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