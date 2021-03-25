Ретушер уличила «помолодевшую» на 30 лет Аллу Пугачеву в сильной обработке фото

Макнот считает, что именно благодаря умелой обработке снимков Пугачева стала выглядеть как девочка с картинки. Лена подчеркнула, что этим занимается не только Примадонна, но и все звезды. «Разглажена кожа, усилен макияж», — подчеркнула специалист, анализируя снимки Пугачевой.

Сейчас Пугачевой 71 год. Ранее поклонники артистки заметили, что певица заметно помолодела на снимках в Сети. Она сменила стиль и вместо балахонов носит молодежные наряды. Кроме того, у Пугачевой безупречный макияж. Как пишет KP.Ru, при этом вблизи исполнительница выглядит не так молодо как на фотографиях.