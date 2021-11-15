Орбакайте примерила образ из 50-х — с пышным платьем и колготками в сетку

Российская эстрадная певица по части стильных и смелых образов ни на шаг не отстает от своей знаменитой матери — Аллы Борисовны Пугачевой, наряды которой обсуждают все звездные коллеги, стилисты и поклонники.

На этот раз Кристина Орбакайте поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией, на которой предстала перед аудиторией в шикарном наряде, вдохновленном стилистикой ретро

Данный образ для певицы подобрал стилист и коллекционер арт-объектов — Андрей Альбеков.

Яркое платье бренда Moschino с U-образным вырезом подчеркнули изящество шеи Кристины, а колготки в мелкую сетку добавили образу немного юношеской дерзости и бунтарства. Ярким дополнением к общей картине стали массивные серьги и туфли лодочки алого оттенка.

Над прической и макияжем Орбакайте поработал ее персональный стилист, также сотрудничающий с телепередачей «Вечерний Ургант», идеально дополнив и закрепив ретро-образ легким макияжем и прической, открывающей шею — завязанным сверху пучком волос с выбивающимися по бокам уложенными прядями.