Ресурсы на нуле: звезды рассказали о последствиях перенесенного коронавируса

Кроме проблем с самочувствием, звезды сталкиваются и с последствиями для внешности, что весьма грустно для представителей шоу-бизнеса. Так, Алла Долматова даже решилась на плазмолифтинг — переболевшая полгода назад ведущая начала стремительно терять волосы.

«Все говорят, что после ковида сильно выпадают волосы... Это факт! Я проверила это на себе. Я почувствовала неадекватное выпадение волос через пару недель после того, как переболела COVID. Выпадали волосы всю зиму, и в марте этот процесс продолжился. Я психанула и подстриглась!», — написала она в своем Instagram.

А вот у Ивана Урганта все обошлось — он рассказал, вернувшись после болезни, что никаких особенных последствий болезни не заметил.

«Сразу хочу ко всем обратиться. Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, в интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган», — рассказал он в первом выпуске своего шоу после болезни.