Ресурсы на нуле: звезды рассказали о последствиях перенесенного коронавируса
50-летняя Лера Кудрявцева перенесла коронавирус в начале года — она подхватила инфекцию на детском празднике, куда ходила со своей дочерью Машей.
Муж и дочь, к счастью, не заболели — телеведущая вовремя изолировалась. Справиться с болезнью ей удалось, однако с последствиями ей приходится бороться до сих пор. Для этого Кудрявцева даже отправилась в оздоровительную клинику.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @prigozhin_iosif
«Приехала в Подмосковье, наконец-то я добралась до спа-центра, потому что понимаю, что сил совсем нет. Может кто-то, кто болел ковидом, меня понимает. Какая-то хроническая усталость, и ресурсы на нуле. Ну и с нервами какая-то беда», — рассказала Кудрявцева.
«Ковид не проходит просто так. Переболел и все ок! Оказывается, есть такие "ковидные хвосты" или лонг ковид, когда "осложнения" тебя догоняют не сразу, а спустя время. Меня торкнуло через 3 месяца после. Наверное, просто накапливалось или я бодрилась, но в конечном итоге поняла, что надо что-то делать. Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось. Надо было искать что-то посерьезней. Выбрала».
После болезни трудно приходится даже спортсменам. Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал в интервью изданию Sportbox, как пытается прийти в норму.
«Было очень трудно: я переболел в середине ноября, две недели вообще не тренировался, потом начал потихоньку втягиваться и думал: "Я когда-нибудь втянусь или нет?". Приходил на кроссфит, а у меня так веса упали: лежа жал 70 кг, приседал 80 кг, энергии не было. Делал какой-нибудь простейший комплекс: 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 10 складок на пресс, а меня трусило так, будто я делал жесткий часовой комплекс».
О приступах слабости говорят многие звезды, перенесшие коронавирус.
«Кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком», — рассказывал Иосиф Пригожин, который тяжело перенес инфекцию. Кроме того, он заявил, что поправился после болезни.
Кроме проблем с самочувствием, звезды сталкиваются и с последствиями для внешности, что весьма грустно для представителей шоу-бизнеса. Так, Алла Долматова даже решилась на плазмолифтинг — переболевшая полгода назад ведущая начала стремительно терять волосы.
«Все говорят, что после ковида сильно выпадают волосы... Это факт! Я проверила это на себе. Я почувствовала неадекватное выпадение волос через пару недель после того, как переболела COVID. Выпадали волосы всю зиму, и в марте этот процесс продолжился. Я психанула и подстриглась!», — написала она в своем Instagram.
А вот у Ивана Урганта все обошлось — он рассказал, вернувшись после болезни, что никаких особенных последствий болезни не заметил.
«Сразу хочу ко всем обратиться. Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, в интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган», — рассказал он в первом выпуске своего шоу после болезни.
Многие звезды, однако, сумели успешно встать на ноги. Алиса Фрейндлих, которая даже побывала в реанимации, смогла реабилитироваться и снова выйти на сцену, несмотря на почтенный возраст.
Справиться с болезнью быстро удалось и Светлане Лободе — певица быстро снова оказалась в строю.
Сейчас с коронавирусом борются Лариса Долина, Владимир Кузьмин, рэпер T-Killah, Ирина Мирошниченко, певица МакSим.
Последняя переносит болезнь тяжело — ее даже решили погрузить в искусственную кому, чтобы помочь легким восстановиться.
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой, Иосифа Пригожина, МакSим, Светланы Лободы, рэпера T-killah, Ивана Урганта
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