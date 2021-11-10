Решившаяся на аборт ради роли Мирошниченко призналась, что жалеет об отсутствии наследников

«Мне сейчас неудобно об этом говорить, но Михаил понимал, что такое для меня моя профессия, моя работа и эта первая главная женская роль. Меня можно спросить: "Почему в то время не было способов защитить себя от этого?". Тогда не было способов предохранения, это уже не моя проблема, но решать, как жить дальше, мы имели право сами. Вот и все», — объясняет артистка.

Сегодня она жалеет о том, что мамой так и не стала, постоянно откладывая рождение ребенка на потом.

«Я думала, что это будет когда-нибудь потом. Мне всегда казалось, что вся жизнь впереди, буду вечно молодой. Вот так, к сожалению», — с горечью говорит артистка.

«Мне очень жаль, что я не смогла совместить одно с другим. С этим я иду в храм».