Решившаяся на аборт ради роли Мирошниченко призналась, что жалеет об отсутствии наследников
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Ирина Мирошниченко стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» и вспомнила, как пожертвовала ребенком от первого супруга ради того, чтобы сделать успешную карьеру в кино — а именно ради главной роли в картине «Их знали только в лицо».
Ее супруг, драматург Михаил Шатров, поддержал актрису и даже сам настаивал на том, чтобы она продолжала работу.
«Мне сейчас неудобно об этом говорить, но Михаил понимал, что такое для меня моя профессия, моя работа и эта первая главная женская роль. Меня можно спросить: "Почему в то время не было способов защитить себя от этого?". Тогда не было способов предохранения, это уже не моя проблема, но решать, как жить дальше, мы имели право сами. Вот и все», — объясняет артистка.
Сегодня она жалеет о том, что мамой так и не стала, постоянно откладывая рождение ребенка на потом.
«Я думала, что это будет когда-нибудь потом. Мне всегда казалось, что вся жизнь впереди, буду вечно молодой. Вот так, к сожалению», — с горечью говорит артистка.
«Мне очень жаль, что я не смогла совместить одно с другим. С этим я иду в храм».