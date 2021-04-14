Решетова, Лопырева и другие звезды, примерившие на себя образ мусульманки

25-летняя знаменитость запечатлена на фоне мечети. Она стоит в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Модель нанесла нюдовый макияж. Решетова таким образом решила поздравить мусульман с наступлением священного месяца Рамадан, который наступил в ночь на 13 апреля.

Однако поклонникам не понравился образ Анастасии. Они напомнили ей, что такой наряд носят только мусульманки. Кроме того, они подчеркнули, что согласно канонам, должно быть закрыто почти все тело, а на фотографиях звезд с парандже они почти «всегда полуголые».