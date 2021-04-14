Решетова, Лопырева и другие звезды, примерившие на себя образ мусульманки
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
25-летняя знаменитость запечатлена на фоне мечети. Она стоит в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Модель нанесла нюдовый макияж. Решетова таким образом решила поздравить мусульман с наступлением священного месяца Рамадан, который наступил в ночь на 13 апреля.
Однако поклонникам не понравился образ Анастасии. Они напомнили ей, что такой наряд носят только мусульманки. Кроме того, они подчеркнули, что согласно канонам, должно быть закрыто почти все тело, а на фотографиях звезд с парандже они почти «всегда полуголые».
Фото: Instagram/@lopyrevavika
Поздравить мусульман с наступлением поста в 2021 году решила и модель Виктория Лопырева, которая так же облачилась в хиджаб. «Мисс Россия - 2003» запечатлелась в платке, выложив фото в Сети и написав: «Пусть этот священный месяц принесет нам мир и крепкое здоровье». Лопырева уже больше года живет в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с сыном Марком-Лионелем. Муж звезды Игорь Булатов при этом работает в Республике Коми премьер-министром.
Фото: Instagram/@rihanapetra
В мусульманские наряды любила наряжаться и обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина. Девушка была замужем за бывшим королем Малайзии султаном Мухаммадом V и родила от него сына Леонеля. Во время жизни во дворце модель постоянно носила длинные наряды и покрывала голову. Недавно бывший супруг потребовал от Воеводиной закрыть аккаунты в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и члена королевской семьи. На страницу в Instagram подписаны около 570 тысяч человек.
Фото: Instagram/@buzova86
В сентябре 2019 года телеведущая Ольга Бузова в образе мусульманки появилась на открытии модного бутика Айшат Кадыровой. Она была в непривычно приличном виде - облачилась в скромное платье с длинной юбкой, а на голову повязала платок.
Однако подписчики Бузовой полностью раскритиковали ее и обвинили в двуличности. Они напомнили певице, что обычно она выбирает весьма откровенные наряды и любит показывать обнаженное тело, поэтому скромный образ мусульманки выглядит на ней крайне нелепо.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в январе 2021 года похвасталась видео с отдыха в Дубае. На кадрах жена российского исполнителя Валерия Меладзе говорит: «Мама, я в Дубае». Она показала подписчикам один из многочисленных небоскребов города в Арабских Эмиратах. При этом на голове Джанабаевой был платок, вероятно, звезда хотела соблюсти правила арабской страны, где женщины ходят с покрытой головой.
Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva, Instagram/@buzova86, Instagram/@volkonskaya.reshetova, Instagram/@lopyrevavika, Instagram/@rihanapetra
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