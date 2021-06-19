passion.ru

Решение найдено: на фестиваль «Жара» будут пускать только по сертификатам о вакцинации

Когда в сети появилась новость о том, что долгожданный фестиваль «Жара», запланированный на 23-27 июня в «Крокус Сити Холле», могут отменить из-за новой вспышки коронавируса, многие поклонники этого музыкального праздника очень расстроились. Но грамотное решение найдено — концерт смогут посетить те, кто прошел вакцинацию.

В дни, когда в Москве будет проходить фестиваль, на одну из главных концертных площадок страны, «Крокус Сити Холл», будут пропускать только при наличии сертификата о прохождении вакцинации. «Мы за безопасность наших зрителей, поэтому убедительно просим вас придерживаться следующих правил: все зрители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки); соблюдение обязательной социальной дистанции, которую обеспечит организатор мероприятия», — написано в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Незабываемое выступление Филиппа Киркорова на фестивале в Баку, 2018 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Без таких серьезных мер, «Жара» состояться просто не может — в Москве снова введены ограничения на все массовые мероприятия численностью гостей более тысячи человек.

Напомним, что в Москве и других городах России, происходит активная бесплатная вакцинация всех желающих. На сегодняшний день, официально зарегистрировано 4 вида вакцины от российских производителей. Теперь, благодаря им, гости смогут насладиться выступлением лучших российских звезд.

Фото и видео: Rambler, Komsomolskaya Pravda/Global Press Look

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram