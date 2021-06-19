Решение найдено: на фестиваль «Жара» будут пускать только по сертификатам о вакцинации

В дни, когда в Москве будет проходить фестиваль, на одну из главных концертных площадок страны, «Крокус Сити Холл», будут пропускать только при наличии сертификата о прохождении вакцинации. «Мы за безопасность наших зрителей, поэтому убедительно просим вас придерживаться следующих правил: все зрители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки); соблюдение обязательной социальной дистанции, которую обеспечит организатор мероприятия», — написано в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.