Решение найдено: на фестиваль «Жара» будут пускать только по сертификатам о вакцинации
В дни, когда в Москве будет проходить фестиваль, на одну из главных концертных площадок страны, «Крокус Сити Холл», будут пропускать только при наличии сертификата о прохождении вакцинации. «Мы за безопасность наших зрителей, поэтому убедительно просим вас придерживаться следующих правил: все зрители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки); соблюдение обязательной социальной дистанции, которую обеспечит организатор мероприятия», — написано в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Без таких серьезных мер, «Жара» состояться просто не может — в Москве снова введены ограничения на все массовые мероприятия численностью гостей более тысячи человек.
Напомним, что в Москве и других городах России, происходит активная бесплатная вакцинация всех желающих. На сегодняшний день, официально зарегистрировано 4 вида вакцины от российских производителей. Теперь, благодаря им, гости смогут насладиться выступлением лучших российских звезд.
Фото и видео: Rambler, Komsomolskaya Pravda/Global Press Look
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