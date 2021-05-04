Репетиция «Оскара»: в США вручили премии SAG Awards 2021

В США вручили премию SAG Awards 2021 — ее негласно называют репетицией «Оскара» — очень часто те, кому она достается, в итоге получают заветную статуэтку. «Оскар» состоится уже совсем скоро — 25 апреля, а мы рассказывает, кто получил награду в этот раз.

Лучший актерский состав — фильм «Суд над чикагской семеркой»

Лучшая женская роль — Виола Дэвис

Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-джон («Минари»)

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон («Корона»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман («Озарк»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Лучшая команда каскадеров в фильме — «Чудо-женщина: 1984»

Лучшая команда каскадеров в сериале — «Мандалорец»