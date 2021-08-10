Рэпера Птаху срочно увезли в больницу в Москве
Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, оказался в больнице в Москве. Как пишет сам музыкант в своем блоге, он почувствовал острую боль в животе и вызвал скорую.
«Вчера ночью меня привезли в больницу. Сделали все анализы и тд, и решили что операция необходима. Днем я чуть не «откинулся» от капельницы . Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике и меня было решено усыпить. Короче буду вам рассказывать.
Я никого особо не оповещал , так что сделаю это тут. Все норм, жить буду (но это не точно) лекарств тут хватает, врачи хорошие, помочь можете только саечкой за здравия( это в принципе не помешает) Не переживайте , я паникер, но живучий».
Прибывшие врачи настояли на срочной госпитализации. По приезду в клинику у него диагностировали острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ptahacao
Сейчас ему провели все необходимые экстренные процедуры, планируется операция.
Стоит напомнить, что ранее у рэпера уже были проблемы со здоровьем. Из-за этого он даже уходил из социальных сетей.
«Братья и сестры, подписчики, слушатели, фанаты, сочувствующие и хейтеры, я хочу на время покинуть соцсети, есть некоторые болезни, с которыми я не научился справляться и, увы, мне придётся немного побыть с собой наедине. Обещаю вам за это время что-то написать для альбома и порадовать вас клипом» , – написал он в мае.
«Жить буду, опыт имеется борьбы с этой дичью внутри меня. Появлюсь я быстро, недельку может пару ну на край месяц мне надо. 26-го мая порадуем вас клипом, мне почему-то что-то подсказывает, что вы будете довольны, хотя и недовольных найдётся после выпуска данного видео в мир. На связи, все хорошо будет. Прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом».
Поклонники предположили, что проблемы со здоровьем могут быть связаны со злоупотреблением наркотиками.
Фото: Instagram рэпера Птахи
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