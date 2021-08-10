Рэпера Птаху срочно увезли в больницу в Москве

Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, оказался в больнице в Москве. Как пишет сам музыкант в своем блоге, он почувствовал острую боль в животе и вызвал скорую.

«Вчера ночью меня привезли в больницу. Сделали все анализы и тд, и решили что операция необходима. Днем я чуть не «откинулся» от капельницы . Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике и меня было решено усыпить. Короче буду вам рассказывать.

Я никого особо не оповещал , так что сделаю это тут. Все норм, жить буду (но это не точно) лекарств тут хватает, врачи хорошие, помочь можете только саечкой за здравия( это в принципе не помешает) Не переживайте , я паникер, но живучий».

Прибывшие врачи настояли на срочной госпитализации. По приезду в клинику у него диагностировали острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря.