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Рэпера Птаху срочно увезли в больницу в Москве

Ранее Давид Нуриев уже рассказывал своим поклонникам о проблемах со здоровьем. В своем личном блоге в конце мая он признался, что плохо себя чувствует и нуждается в отдыхе и лечении. В связи с этим он некоторое время перестал появляться в социальных сетях.
Рэпера Птаху срочно увезли в больницу в Москве

Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, оказался в больнице в Москве. Как пишет сам музыкант в своем блоге, он почувствовал острую боль в животе и вызвал скорую.

«Вчера ночью меня привезли в больницу. Сделали все анализы и тд, и решили что операция необходима. Днем я чуть не «откинулся» от капельницы . Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике и меня было решено усыпить. Короче буду вам рассказывать.

Я никого особо не оповещал , так что сделаю это тут. Все норм, жить буду (но это не точно) лекарств тут хватает, врачи хорошие, помочь можете только саечкой за здравия( это в принципе не помешает) Не переживайте , я паникер, но живучий».

Прибывшие врачи настояли на срочной госпитализации. По приезду в клинику у него диагностировали острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Давид Нуриев

Фото: @ptahacao

Сейчас ему провели все необходимые экстренные процедуры, планируется операция.

Стоит напомнить, что ранее у рэпера уже были проблемы со здоровьем. Из-за этого он даже уходил из социальных сетей.

«Братья и сестры, подписчики, слушатели, фанаты, сочувствующие и хейтеры, я хочу на время покинуть соцсети, есть некоторые болезни, с которыми я не научился справляться и, увы, мне придётся немного побыть с собой наедине. Обещаю вам за это время что-то написать для альбома и порадовать вас клипом» , – написал он в мае.

«Жить буду, опыт имеется борьбы с этой дичью внутри меня. Появлюсь я быстро, недельку может пару ну на край месяц мне надо. 26-го мая порадуем вас клипом, мне почему-то что-то подсказывает, что вы будете довольны, хотя и недовольных найдётся после выпуска данного видео в мир. На связи, все хорошо будет. Прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом».

Поклонники предположили, что проблемы со здоровьем могут быть связаны со злоупотреблением наркотиками.

Фото: Instagram рэпера Птахи

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