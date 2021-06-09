Рэпер T-Killah рассказал о своем состоянии: «Оглох и перестал чувствовать ноги»
Рэпер T-Killah оказался в больнице с положительным тестом на коронавирус — несмотря на то, что в прошлые выходные побывал на премии «МУЗ-ТВ».
Александр Тарасов рассказал о своем состоянии — болезнь протекает тяжело, а к обычным симптомам коронавируса добавились и несколько новых — например, проблемы со слухом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @t_killah
«Я не болел с 2018 года. И думал, что меня точно уже не возьмет, раз я продержался больше года. Очень сильно ошибался, когда меня привезли на скорой в СКЛИФ, у меня началась паника, вокруг ковидные больные, все кашляют и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких! Как оказалось, это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык, глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги», — рассказал рэпер.
«Но я уверен, что скоро я буду огурчиком, и тем, кто болеет, желаю не падать духом, прогоняйте всеми силами болезнь, будьте на позитиве и все у вас будет в порядке! Мне вот очень помогает любовь Маши, друзей и мамин компотик!».
Информации о том, что кто-то еще заболел после мероприятия, пока нет — однако многие из тех, кто присутствовал на премии, уже сами переболели коронавирусом или сделали прививку.
Фото: Instagram Александра Тарасова
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