Рэпер T-Killah рассказал о своем состоянии: «Оглох и перестал чувствовать ноги»

Рэпер T-Killah оказался в больнице с положительным тестом на коронавирус — несмотря на то, что в прошлые выходные побывал на премии «МУЗ-ТВ».

Александр Тарасов рассказал о своем состоянии — болезнь протекает тяжело, а к обычным симптомам коронавируса добавились и несколько новых — например, проблемы со слухом.