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Рэпер T-killah оказался в больнице в тяжелом состоянии

Как рассказал источник, близкий к артисту, врачи диагностировали рэперу двустороннюю пневмонию. Сейчас с ним работают медики.

Рэпер T-killah попал в больницу. Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на близкие к артисту источники.

Подробности госпитализации пока неизвестны, однако уточняется, что 32-летний музыкант находится в тяжелом состоянии.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рэпер T-Killah с женой

Фото: @t_killah

Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. Имеется ли у него коронавирус, пока не ясно – рэперу сделали тест на инфекцию, но результатов пока не получили.

Ранее артист появился на премии Муз-ТВ, которая прошла в пятницу, и чувствовал себя хорошо.

Фото: Instagram рэпера T-killah

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