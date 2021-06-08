Рэпер T-killah оказался в больнице в тяжелом состоянии

Рэпер T-killah попал в больницу. Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на близкие к артисту источники.

Подробности госпитализации пока неизвестны, однако уточняется, что 32-летний музыкант находится в тяжелом состоянии.