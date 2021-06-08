Рэпер T-killah оказался в больнице в тяжелом состоянии
Как рассказал источник, близкий к артисту, врачи диагностировали рэперу двустороннюю пневмонию. Сейчас с ним работают медики.
Рэпер T-killah попал в больницу. Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на близкие к артисту источники.
Подробности госпитализации пока неизвестны, однако уточняется, что 32-летний музыкант находится в тяжелом состоянии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @t_killah
Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. Имеется ли у него коронавирус, пока не ясно – рэперу сделали тест на инфекцию, но результатов пока не получили.
Ранее артист появился на премии Муз-ТВ, которая прошла в пятницу, и чувствовал себя хорошо.
Фото: Instagram рэпера T-killah
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