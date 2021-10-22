Рэпер Птаха рассказал о домогательствах со стороны Айзы Долматовой: «Грязная история»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aizalovesam/Instagram
«Леша ушел тогда из группы сам. Айза присылала мне разные смс интимного характера. Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно», — признался рэпер в «Исповеди» на канале Premier.
40-летний артист боялся признаться своему другу в том, что его супруга откровенно домогается его, и не только посредством переписок. Он был уверен, что проще рассказать об этом друзьям, так как рано или поздно эта информация дойдет и до Алексея. «Это мой друг, я ее вижу в одном кругу, а она мне пишет эти сообщения. Я перестал к ним ходить в гости. Этот ее флирт меня вымораживал».
Однажды на гастролях Долматов наконец-то узнал о тайной симпатии Айзы и устроил скандал. «Леша позвонил Айзе, они долго ругались. Я знал, что потеряю друга. В итоге мы приехали в Москву, у нас был концерт. Мы выступили, после Леша уехал и больше я его не видел. Не видел восемь лет. Перед баттлом мы встретились, и Леша задал мне один вопрос: было у меня что-то с Айзой. Я сказал нет. Поклялся богом. Он улыбнулся и сказал, что так и думал», — добавил артист.
Тем не менее Птаха был уверен, что Айза действительно была в него влюблена, но между ними не могло было быть никакой связи. «Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится, и ты наконец займешься своей жизнью. Тебе надо просто успокоиться и понять, что карма такая вещь, все в жизни прилетает. Иногда люди дают сдачи», — обратился рэпер к Долматовой.
Напомним, что Айза и Алексей Долматовы были женаты с 2008 по 2014 год. У пары есть общий сын Сэм.
Фото и видео: Instagram, East News