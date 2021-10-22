Рэпер Птаха рассказал о домогательствах со стороны Айзы Долматовой: «Грязная история»

40-летний артист боялся признаться своему другу в том, что его супруга откровенно домогается его, и не только посредством переписок. Он был уверен, что проще рассказать об этом друзьям, так как рано или поздно эта информация дойдет и до Алексея. «Это мой друг, я ее вижу в одном кругу, а она мне пишет эти сообщения. Я перестал к ним ходить в гости. Этот ее флирт меня вымораживал».

Однажды на гастролях Долматов наконец-то узнал о тайной симпатии Айзы и устроил скандал. «Леша позвонил Айзе, они долго ругались. Я знал, что потеряю друга. В итоге мы приехали в Москву, у нас был концерт. Мы выступили, после Леша уехал и больше я его не видел. Не видел восемь лет. Перед баттлом мы встретились, и Леша задал мне один вопрос: было у меня что-то с Айзой. Я сказал нет. Поклялся богом. Он улыбнулся и сказал, что так и думал», — добавил артист.

Тем не менее Птаха был уверен, что Айза действительно была в него влюблена, но между ними не могло было быть никакой связи. «Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится, и ты наконец займешься своей жизнью. Тебе надо просто успокоиться и понять, что карма такая вещь, все в жизни прилетает. Иногда люди дают сдачи», — обратился рэпер к Долматовой.

Напомним, что Айза и Алексей Долматовы были женаты с 2008 по 2014 год. У пары есть общий сын Сэм.