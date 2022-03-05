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Рэпер Feduk поделился фотографией своей дочери Нины

4 марта в своем Telegram-канале рэпер подтвердил, что впервые стал отцом. У артиста появилась на свет долгожданная дочь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Feduk с женой и дочерью

Фото: https://www.instagram.com/zvezdnye_news/

Федор Инсаров и Александра Новикова поженились в мае 2021 года. Пара не стала афишировать радостное событие. Молодожены не хотели привлекать внимание журналистов. Праздник по случаю свадьбы прошел в узком семейном кругу.

Хотя бракосочетание и было тайным, поклонники не удивились новости. Ведь до этого влюбленные встречались несколько лет и с удовольствием радовали поклонников совместными фото.

В декабре пара объявила о том, что вскоре станет родителями. Новикова подтвердила беременность, опубликовав в инстаграме фото с округлившимся животом. Для пары это первый ребенок.

И вот радостное событие свершилось. 4 марта в своем личном блоге Feduk процитировал строки песни группы «Каста» «Самый счастливый человек», таким образом подтверждая новость о своем отцовстве.

Спустя день появилась и фотография счастливой семьи. На ней Федор Инсаров и Александра Новикова держат на руках новорожденную малышку. «Саша+Федя=Нина», — подписал фотографию счастливый отец.

По информации непроверенных источников, утверждается, что рост девочки — 49 см, вес — 2,64 кг.

Ранее Feduk купил машину для ребенка за 15 млн руб. Новикова выбрала для появления на свет первенца удобный минивэн, в который поместится вся семья.

Фото и видео: https://www.instagram.com/fedukone/, https://www.instagram.com/loveradioofficial/, https://www.instagram.com/rnbclubfamily/, https://www.instagram.com/zvezdnye_news/, https://www.instagram.com/howtosasha/?hl=ru

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