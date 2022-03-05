Рэпер Feduk поделился фотографией своей дочери Нины

Хотя бракосочетание и было тайным, поклонники не удивились новости. Ведь до этого влюбленные встречались несколько лет и с удовольствием радовали поклонников совместными фото.

В декабре пара объявила о том, что вскоре станет родителями. Новикова подтвердила беременность, опубликовав в инстаграме фото с округлившимся животом. Для пары это первый ребенок.