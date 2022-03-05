Рэпер Feduk поделился фотографией своей дочери Нины
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Федор Инсаров и Александра Новикова поженились в мае 2021 года. Пара не стала афишировать радостное событие. Молодожены не хотели привлекать внимание журналистов. Праздник по случаю свадьбы прошел в узком семейном кругу.
Хотя бракосочетание и было тайным, поклонники не удивились новости. Ведь до этого влюбленные встречались несколько лет и с удовольствием радовали поклонников совместными фото.
В декабре пара объявила о том, что вскоре станет родителями. Новикова подтвердила беременность, опубликовав в инстаграме фото с округлившимся животом. Для пары это первый ребенок.
И вот радостное событие свершилось. 4 марта в своем личном блоге Feduk процитировал строки песни группы «Каста» «Самый счастливый человек», таким образом подтверждая новость о своем отцовстве.
Спустя день появилась и фотография счастливой семьи. На ней Федор Инсаров и Александра Новикова держат на руках новорожденную малышку. «Саша+Федя=Нина», — подписал фотографию счастливый отец.
По информации непроверенных источников, утверждается, что рост девочки — 49 см, вес — 2,64 кг.
Ранее Feduk купил машину для ребенка за 15 млн руб. Новикова выбрала для появления на свет первенца удобный минивэн, в который поместится вся семья.