Рэпер Feduk не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
30-летний рэпер Федук подошел к отцовству очень ответственно. Он поет своей дочери песни, демонстрируя семейную идиллию у себя в блоге.
Рэпер не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ: долгое время музыкант скрывал отношения со своей избранницей Александрой Новиковой. Однако свою новорожденную дочь Нину показывает довольно часто.
Недавно в своем личном блоге написал: «Медленно, но верно мы осваиваем родительское ремесло и почти не спим. Дарим любовь, смотрим на нашу малышку и стараемся не думать о плохом. В ближайшее время я возобновлю работу над своим новым альбомом, про который могу сказать только то, что это будет старый, добрый ностальгический Федя Федор».
Молодой отец даже опубликовал фото, на котором не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома.
Саша Новикова, тоже наслаждается материнством. Несмотря на то, что беременность протекала трудно — ее мучил токсикоз и панические атаки, сейчас молодая мама чувствует себя хорошо и даже успевает уделить время себе.
Александра и Федор стали родителями меньше месяца назад. Однако поклонники очень поддерживают пару. Многие пожелали артисту стать хорошим отцом, а его супругу Сашу фанаты ежедневно поддерживают добрыми словами и восхищаются тем, как быстро она вернулась в форму.
Фото и видео: Global Look Press, соцсети, PassionVideo