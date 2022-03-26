Рэпер Feduk не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома

Молодой отец даже опубликовал фото, на котором не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома.

Саша Новикова, тоже наслаждается материнством. Несмотря на то, что беременность протекала трудно — ее мучил токсикоз и панические атаки, сейчас молодая мама чувствует себя хорошо и даже успевает уделить время себе.

Александра и Федор стали родителями меньше месяца назад. Однако поклонники очень поддерживают пару. Многие пожелали артисту стать хорошим отцом, а его супругу Сашу фанаты ежедневно поддерживают добрыми словами и восхищаются тем, как быстро она вернулась в форму.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети, PassionVideo