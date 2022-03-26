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Рэпер Feduk не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома

Меньше месяца назад Федук и его жена Саша Новикова стали родителями. В соцсетях пара делится трогательными фотографиями и видео с маленькой дочерью Ниной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press

30-летний рэпер Федук подошел к отцовству очень ответственно. Он поет своей дочери песни, демонстрируя семейную идиллию у себя в блоге.

Рэпер не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ: долгое время музыкант скрывал отношения со своей избранницей Александрой Новиковой. Однако свою новорожденную дочь Нину показывает довольно часто.

Недавно в своем личном блоге написал: «Медленно, но верно мы осваиваем родительское ремесло и почти не спим. Дарим любовь, смотрим на нашу малышку и стараемся не думать о плохом. В ближайшее время я возобновлю работу над своим новым альбомом, про который могу сказать только то, что это будет старый, добрый ностальгический Федя Федор».

Молодой отец даже опубликовал фото, на котором не расстается с новорожденной дочерью даже при записи нового альбома.

Саша Новикова, тоже наслаждается материнством. Несмотря на то, что беременность протекала трудно — ее мучил токсикоз и панические атаки, сейчас молодая мама чувствует себя хорошо и даже успевает уделить время себе.

Александра и Федор стали родителями меньше месяца назад. Однако поклонники очень поддерживают пару. Многие пожелали артисту стать хорошим отцом, а его супругу Сашу фанаты ежедневно поддерживают добрыми словами и восхищаются тем, как быстро она вернулась в форму.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети, PassionVideo

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