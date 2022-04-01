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Рэпер Джиган бросил семью в Дубае и отправился получать гражданство в Израиль

Жена музыканта Оксана Самойлова осталась с детьми в Дубае. Глава семейства отправился в Израиль, о чем он рассказал подписчикам в соцсети. Подписчики подозревают, что рэпер хочет получить там иностранное гражданство.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джиган

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Джиган в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что прибыл в Израиль. Подписчики удивились тому, что артист приехал туда один, а супругу и четверых детей оставил в Дубае.

В кадре видно, как рэпер весело проводит время со своими товарищами, сидя в номере одного из израильских отелей. «Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.

Напомним, что уже месяц звезда вместе со своими родными отдыхает в Дубае. По всей видимости, возвращаться на родину в ближайшее время у артиста в планах нет.

После публикации последнего видеоролика в Сети появились слухи о том, что музыкант планирует получить израильское гражданство. Возможно, он оформит паспорта другого государства и членам своей семьи.

Фото: Global Look Press

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