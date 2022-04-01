Рэпер Джиган бросил семью в Дубае и отправился получать гражданство в Израиль
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Джиган в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что прибыл в Израиль. Подписчики удивились тому, что артист приехал туда один, а супругу и четверых детей оставил в Дубае.
В кадре видно, как рэпер весело проводит время со своими товарищами, сидя в номере одного из израильских отелей. «Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.
Напомним, что уже месяц звезда вместе со своими родными отдыхает в Дубае. По всей видимости, возвращаться на родину в ближайшее время у артиста в планах нет.
После публикации последнего видеоролика в Сети появились слухи о том, что музыкант планирует получить израильское гражданство. Возможно, он оформит паспорта другого государства и членам своей семьи.
Фото: Global Look Press