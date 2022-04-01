Рэпер Джиган бросил семью в Дубае и отправился получать гражданство в Израиль

Джиган в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что прибыл в Израиль. Подписчики удивились тому, что артист приехал туда один, а супругу и четверых детей оставил в Дубае.

В кадре видно, как рэпер весело проводит время со своими товарищами, сидя в номере одного из израильских отелей. «Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.