Рэпер A$AP Rocky подтвердил, что у него роман с Рианной

Рэпер A$AP Rocky подтвердил свой роман с Рианной и заявил, что очень счастлив. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию GQ.

Слухи об отношениях пары появились несколько месяцев назад – певицу часто видели вместе с новым возлюбленным, а позже их заметили вместе на отдыхе. Однако ранее музыканты свои отношения никак не комментировали.

Журналист издания отметил, что, говоря о Рианне, рэпер буквально светился и был счастлив, как ребенок, хотя раньше его личная жизнь была очень бурной – у него было много краткосрочных отношений с моделями и красавицами-блогерами.

«Любовь всей моей жизни. Моя леди! Это так прекрасно, когда у тебя есть та самая. Она одна ценнее миллиона других девушек», – говорит о Рианне рэпер.

Сама певица пока не комментировала свою личную жизнь. Не так давно она пережила разрыв – год назад барбадосская звезда рассталась с арабским миллиардером.